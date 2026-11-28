Calcio

SARONNO – Una scarpa rossa con il tacco accanto a una scarpa da calcio, con sullo sfondo i colori biancocelesti. È l’immagine scelta dal Fbc Saronno 1910 per la campagna di sensibilizzazione promossa attraverso i propri canali social in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, celebrata il 25 novembre.

La società calcistica cittadina, che partecipa con la prima squadra al campionato di Eccellenza, ha voluto contribuire alla diffusione di un messaggio di rispetto e di condanna di ogni forma di violenza, richiamando anche il ruolo educativo e sociale dello sport.

«La violenza non è amore, non è rispetto, non è mai giustificabile. Ogni donna ha il diritto di sentirsi libera, rispettata e al sicuro» sottolineano dal club biancoceleste. L’immagine pubblicata sui social accosta uno dei simboli della lotta contro la violenza sulle donne, la scarpa rossa, a quello della quotidianità sportiva dei calciatori, richiamando l’importanza di promuovere la cultura del rispetto anche nel mondo del calcio.

«Come società, ci uniamo alla voce di chi ogni giorno lotta per un mondo senza violenza, dentro e fuori dal campo. È arrivato il momento di fare rumore» proseguono dal Fbc Saronno. A chiudere il messaggio diffuso dalla società saronnese è una riflessione sul significato dell’amore: «L’amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L’amore vero non urla, non picchia, non uccide».

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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