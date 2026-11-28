Calcio

LAINATE – Anticipo serale per il Dal Pozzo, che oggi, sabato 28 novembre, torna a giocare sul campo di casa dopo due trasferte consecutive. Alle 20.30, al centro sportivo comunale di via Cagnola 2 a Lainate, i gialloneri affronteranno la Real Vanzaghese Mantegazza nell’incontro valido per la dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria, girone K. Il Dal Pozzo si presenta all’appuntamento dopo aver conquistato quattro punti nelle ultime due gare esterne, l’ultima delle quali si è conclusa con un pareggio per 1-1 contro il San Luigi Pogliano, con rete di Maggiore.

A quattro partite dalla conclusione del girone di andata, l’obiettivo della formazione saronnese è dare continuità ai recenti risultati positivi e mantenersi nelle posizioni di vertice. «Mancano quattro partite al giro di boa, non è questo il momento di guardarsi attorno. Testa bassa, dai ragazzi!» è il messaggio diffuso dalla società attraverso i propri canali social alla vigilia dell’incontro.

Alla vigilia della dodicesima giornata il Dal Pozzo occupa le posizioni di vertice della classifica con 23 punti, a dieci lunghezze dalla capolista Victor Rho, ancora a punteggio pieno dopo undici giornate. L’anticipo serale rappresenta dunque un’occasione per i gialloneri per consolidare la propria posizione, in attesa delle altre partite del turno.

(foto archivio)

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