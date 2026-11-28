Calcio

CARONNO PERTUSELLA – È terminato a reti inviolate il confronto fra Arconatese e Cittadella Modena, disputato questo pomeriggio, sabato 28 novembre, allo stadio comunale di corso della Vittoria a Caronno Pertusella, sede delle partite casalinghe della formazione oroblù. L’incontro era valido come anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone D.

Un punto importante per l’Arconatese, ultima in classifica, al cospetto di una formazione che occupa la parte centrale della graduatoria. Nel primo tempo i padroni di casa si sono resi pericolosi in più occasioni con Belloli, Doria e Dioh, quest’ultimo appena arrivato in casa oroblù dall’Oltrepò, con la cui maglia proprio domenica scorsa aveva segnato contro l’Arconatese. Nella ripresa è cresciuta la pressione degli emiliani, trascinati da Defrel, ma a mettersi in evidenza è stato il portiere dell’Arconatese Constant, protagonista di interventi che hanno consentito alla formazione allenata da Livieri di mantenere inviolata la propria porta.

Con questo pareggio l’Arconatese sale a quota 7 punti in classifica, mentre il Cittadella Modena raggiunge quota 20, in attesa delle altre partite del turno in programma domenica.

Il tabellino

Arconatese-Cittadella Modena 0-0

ARCONATESE (3-5-2): Constant; Tirapelle, Luoni, Bigolin (3′ st Bernardi); Infrano, Ortelli, Alberton, Belloli (35′ st Orellana), Menegazzo; Dioh (19′ st Mancosu), Doria (19′ st Guerrisi). A disposizione: Bochicchio, Zocco Ramazzo, Orellana Cruz, Serraglia, Medici, Magrini. Allenatore: Livieri.

CITTADELLA MODENA (4-4-2): Celenza; Carretti, Boccaccini, Fort, Piermaria (35′ De Dominicis); Cericola (35′ st Ercolani), Mandelli, Dodaro, Camara (17′ st Mezzadri); Defrel, Bertuzzi (17′ st Rizq). A disposizione: Mantini, Sansò, De Dominicis, Arnesano, Capozzi, Bonetti. Allenatore: Domizzi.

Arbitro: Delfino di Roma.

Note: giornata soleggiata, terreno in erba sintetica. Ammoniti Menegazzo (A), Defrel ed Ercolani (M). Recupero 1′ pt e 4′ st.

Serie D, girone D – Classifica dopo l’anticipo della quattordicesima giornata

Pistoiese 29 punti; Lentigione 27; Pro Patria, Casatese Merate 25; Castellanzese 22; Cittadella Modena 20; Pro Sesto, Sant’Angelo, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 7.

(foto archivio)

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