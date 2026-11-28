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CASTIGLIONE OLONA – Il borgo storico di Castiglione Olona è stato selezionato da Regione Lombardia nell’ambito di un progetto dedicato alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze turistiche e culturali del territorio lombardo. L’iniziativa, promossa dall’assessorato regionale al Turismo, marketing territoriale e moda, ha portato alla realizzazione di riprese video dedicate a Castiglione Olona, con l’obiettivo di raccontare l’identità del borgo e far conoscere le sue peculiarità a un pubblico più ampio.

Al centro del progetto figurano il patrimonio storico e artistico, le bellezze paesaggistiche, le tradizioni e i sapori locali, elementi sui quali puntare per incentivare il turismo di prossimità e favorire la scoperta del territorio lombardo.

L’inserimento di Castiglione Olona tra le località protagoniste dell’iniziativa regionale rappresenta, secondo l’Amministrazione comunale, un’opportunità per accrescere la visibilità del borgo e promuoverne le risorse culturali e turistiche. A dare notizia della realizzazione delle riprese è stato lo stesso Comune attraverso i propri canali social, esprimendo soddisfazione per la scelta operata da Regione Lombardia e rivolgendo un particolare ringraziamento a La Disclocanda e ai suoi ragazzi per la collaborazione offerta in occasione dell’iniziativa.

26112026