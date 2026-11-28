Groane

CESANO MADERNO – Sala gremita di studenti ieri mattina al cinema teatro Excelsior di Cesano Maderno per l’incontro con don Claudio Burgio, fondatore e presidente dell‘associazione Kayrós e cappellano dell’istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano. L’appuntamento si è inserito nell’ambito del progetto «Fatti di valore», promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con scuole, parrocchie, enti e realtà del terzo settore, con particolare attenzione alle problematiche dell’adolescenza. All’iniziativa hanno partecipato gli studenti del primo e del secondo istituto comprensivo cittadino, delle scuole Sacramentine, Fratelli Maristi, Sacai e Ciofs, accompagnati dagli insegnanti e dai dirigenti scolastici.

Ad aprire l’incontro, portando il saluto dell’amministrazione comunale

Presenti in sala anche il presidente del consiglio comunale Vincenzo Bacino, don Roberto Soffientini e l’assessore Rosanna Arnaboldi.

La parola è quindi passata a don Claudio Burgio, che attraverso la propria esperienza a contatto con i giovani ha offerto agli studenti spunti di riflessione sulle fragilità dell’adolescenza, sulle difficoltà nelle relazioni e sulle possibilità di riscatto.

L’attenzione e la partecipazione dei ragazzi hanno caratterizzato l’appuntamento, che rappresenta una delle tappe del percorso avviato a Cesano Maderno per coinvolgere l’intera comunità educante nella prevenzione del disagio giovanile.

L’obiettivo del progetto «Fatti di valore» è infatti quello di creare occasioni di ascolto e confronto, aiutando gli adolescenti ad affrontare le difficoltà e promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi delle relazioni e dell’affettività, senza perdere di vista le prospettive per il futuro.

28112026