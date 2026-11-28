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SARONNO – Sarà più densa e fitta la nuova rosa di piazza San Francesco. Sei nuovi esemplari di ciliegi sono stati messi a dimora al posto di altrettante piante che non erano sopravvissute. Proprio la piazza è stata scelta dall’Amministrazione comunale per celebrare, nella mattinata di sabato 28 novembre, la Festa dell’Albero. Un’occasione per fare il punto sulle nuove piantumazioni in città, 15 complessivamente, e sulla rinnovata collaborazione con le associazioni cittadine, chiamate quest’anno a contribuire alla cura e alla manutenzione delle piante.

Per l’occasione in piazza San Francesco sono stati messi a dimora sei nuovi esemplari di Prunus serrulata ‘Kanzan’ (ciliegio da fiore giapponese), che hanno preso il posto di altrettanti alberi non più vitali. L’intervento si inserisce in un più ampio programma di nuove piantumazioni che ha interessato anche altre aree della città per un totale di 15 nuovi alberi.

Alla cerimonia erano presenti, per l’Amministrazione comunale, l’assessore Mauro Lattuada, il consigliere delegato Simone Galli, l’ex assessore al Bilancio Mattia Cattaneo e il funzionario comunale Gianluca Moro. Per l’associazione Semplice Terra era presente la presidente Angela Codarri, in rappresentanza del movimento 5 stelle Massimo Uboldi.

La mattinata ha rappresentato anche un’importante occasione di collaborazione e partecipazione, grazie al prezioso contributo delle associazioni Ambiente Saronno e Semplice Terra e del Movimento 5 Stelle (quest’ultimo all’interno del proprio progetto «Alberi per il Futuro») contribuendo concretamente alla promozione e alla sensibilizzazione sui temi ambientali.

La Festa dell’Albero è un’occasione per ribadire il valore del verde urbano, non soltanto come elemento di decoro, ma come risorsa fondamentale per la qualità ambientale, la biodiversità, il benessere e la vivibilità della città. Un impegno che richiede continuità, programmazione e la partecipazione attiva della comunità.