Città

SARONNO – I giovani sono nel bene e nel male al centro del dibattito nazionale. Da un lato pongono con forza questioni rilevanti, dall’altro esprimono un disagio che talvolta si trasforma in vere e proprie forme di patologia sociale. Come il mondo adulto può rispondere a queste domande e accompagnare i giovani a inserirsi costruttivamente nella società degli adulti cambiandola in meglio?

A queste impegnative domande tenteranno di rispondere i relatori dell’incontro promosso da Rete Popolare Saronno con il patrocinio del Comune di Saronno il prossimo 1 dicembre alle 20.45 nell’auditorium Aldo Moro Via Santuario 21.

Interverranno Matteo Fabris, assessore ai Servizi sociali del Comune di Saronno che con la moderazione di Diego Riva si confronterà con alcune realtà del volontariato saronnese che più intercettano i bisogni dei giovani come Dandelion, Portofranco e Amor Sportiva. Mentre Gabriele Musarò, Dirigente Scolastico del Comprensivo Leonardo da Vinci dialogherà con Lorena Ciapparelli e con Giuseppe Licata. Consigliere regionale e relatore della legge sul patentino digitale che intende promuovere un’educazione all’uso corretto dei social tra le giovani generazioni.

L’introduzione sarà affidata a Eugenio Rossotti, Presidente provinciale di Rete Popolare mentre le conclusioni saranno tirate da Lucio Bergamaschi, Vice Presidente provinciale.

Che cos’è Rete Popolare?

L’associazione è fondata da persone che si riconoscono culturalmente nella tradizione del popolarismo europeo e che concepiscono la politica come un ambito di educazione della libertà, impegnandosi quindi nella realizzazione di una “comunità politica” votata all’esercizio di un potere costruttivo, innovativo e non solo conservativo. Scopo dell’associazione è contribuire al recupero di una forma matura dei partiti politici, spesso ridotti a poco più che comitati elettorali permanenti. Ad essa può aderire, senza alcuna discriminazione, chiunque ne condivida lo spirito e le finalità. Rete Popolare si propone di collegare e riunire tutte esperienze culturali e politiche popolari, moderate e liberali, promuovendo iniziative culturali, sociali e istituzionali, finalizzate a questo scopo.

Presidente Nazionale è l’eurodeputato Massimiliano Salini. Nella provincia di Varese sono stati costituiti finora il Comitato Provinciale di cui è presidente Eugenio Rossotti e vice Presidente Lucio Bergamaschi e il Comitato Cittadino di Saronno di cui è presidente Lorena Ciapparelli

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09