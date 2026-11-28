Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 27 novembre, ci sono gli sviluppi della rissa avvenuta in centro a Saronno, un sequestro di droga a Castellanza e le iniziative dei residenti per chiedere più sicurezza.

Una trentina di persone coinvolte e sei feriti: è il bilancio della rissa avvenuta nella notte tra sabato 21 novembre e domenica. Il questore di Varese ha disposto la chiusura per cinque giorni di un bar di Saronno. Il provvedimento è stato notificato dalla polizia di Stato ai titolari dell’attività, dopo l’intervento dei carabinieri e la denuncia delle persone identificate. A pesare sulla decisione anche la presenza di avventori in stato di alterazione alcolica e, secondo la Questura, la mancata collaborazione del gestore.

Oltre sei chili di hashish, circa 3 mila euro in contanti e un coltello con tirapugni: è quanto hanno trovato i finanzieri in un pacco destinato a un locker di Castellanza. La spedizione, arrivata dalla Spagna e intestata a un destinatario con generalità fittizie, era stata sottoposta a controlli. I militari hanno arrestato un cittadino italiano mentre si apprestava a ritirarla. Secondo le stime della Guardia di finanza, la droga avrebbe potuto fruttare oltre 60 mila euro.

Dopo la rissa con accoltellamento in via Garibaldi, una trentina di famiglie ha aderito al nuovo comitato dei residenti del centro di Saronno. L’obiettivo è richiamare l’attenzione delle istituzioni su episodi di intimidazione e comportamenti aggressivi segnalati nella zona. I promotori chiedono controlli più rigorosi e una presenza continuativa delle forze dell’ordine, spiegando di non sentirsi più sicuri nelle proprie abitazioni, soprattutto nelle ore serali.

Paolo Bocedi, presidente dell’associazione Sos Italia Libera, ha reso pubblica la diffida ricevuta dai legali dell’uomo coinvolto nel procedimento penale relativo alla vicenda della Colombara. La lettera contesta tre post pubblicati su Facebook il 15, 16 e 17 novembre e chiede la rimozione dei contenuti, scuse scritte e un risarcimento di 5 mila euro. Bocedi ha commentato la richiesta ribadendo che le responsabilità penali devono essere accertate nelle sedi giudiziarie e non sui social.

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