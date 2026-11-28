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SARONNO – Nebbia diffusa al risveglio, poi progressiva attenuazione: è questo l’elemento più evidente del meteo previsto per oggi a Saronno. Banchi di nebbia interesseranno le ore mattutine, con visibilità ridotta in vari punti; la maggior parte delle nebbie dovrebbe però diradarsi entro la tarda mattinata, lasciando spazio a schiarite intermittenti.

Le temperature resteranno contenute: minime intorno ai 3 gradi al primo mattino e massime vicino agli 8 gradi nel primo pomeriggio. La probabilità di precipitazioni è molto bassa, fino all’8 per cento in alcuni momenti mattutini, e l’accumulo previsto è di 0 millimetri: insomma, niente pioggia.

I venti si presenteranno deboli o al più moderati, con qualche lieve rinforzo nel corso del pomeriggio; in serata è prevista una attenuazione e cieli via via più sereni. Giornata quindi asciutta ma fredda, con la raccomandazione di prestare attenzione alla nebbia mattutina negli spostamenti.

Breve anticipazione per domani: ulteriore calo delle minime fino allo zero gradi e massime ancora sui 8 gradi, condizioni asciutte ma più fredde.

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