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MISINTO – Oltre 730mila euro di investimenti per riqualificare la rete di illuminazione pubblica e accompagnare Misinto nel percorso verso una smart city. È quanto prevede il progetto che il Comune realizzerà con A2a illuminazione pubblica, società del perimetro Aeb (Gruppo A2A), a seguito della firma del contratto di concessione. L’affidamento, della durata di 20 anni, ha un valore complessivo di circa 2,8 milioni di euro. Saranno installati 1.020 nuovi punti luce a led, alimentati esclusivamente da energia rinnovabile. L’intervento consentirà di ridurre dell’85,9% i consumi energetici, risparmiare ogni anno 101 Tonnellate Equivalenti di Petrolio (Tep) ed evitare l’emissione di circa 140 tonnellate di CO2.

I lavori interesseranno l’intera rete: saranno riqualificati 6 attraversamenti pedonali e ne saranno realizzati altri 2, con illuminazione smart e sensori di presenza. È previsto inoltre l’ampliamento degli impianti in via San Bernardo e nel parcheggio della rotatoria di via della Pusterla, la sostituzione di oltre 70 sostegni ammalorati e di circa 12milaa metri di cavi – interrati, aerei e di derivazione – oltre alla razionalizzazione degli impianti e all’installazione di nuovi quadri di controllo, per proteggere le infrastrutture e ridurre i tempi di ripristino in caso di guasto.

A livello di smart city, la rete sarà gestita con sistemi di telecontrollo da remoto, a livello dei quadri elettrici e dei singoli punti luce, per monitorare gli impianti, ottimizzarne il funzionamento e velocizzare la manutenzione. Telecamere dedicate monitoreranno inoltre il traffico in tempo reale, permettendo di modulare il flusso luminoso in base alle condizioni della viabilità e di coniugare risparmio energetico e sicurezza stradale. Il progetto valorizzerà anche il patrimonio pubblico con l’illuminazione architettonica della facciata del municipio in piazza Pietro Mosca, del monumento ai Caduti e delle chiese di San Siro e San Bernardo: saranno installati 18 nuovi apparecchi dedicati e sostituiti 5 apparecchi esistenti. Completano gli interventi un pannello a messaggio variabile, 9 telecamere per la lettura delle targhe distribuite su 7 varchi e 12 telecamere di contesto per la videosorveglianza, a supporto del controllo e della sicurezza del territorio.

“Arriviamo finalmente alla conclusione di un progetto avviato qualche anno fa, che conferma ancora una volta l’attenzione della nostra Amministrazione verso i temi della sostenibilità energetica e della sicurezza. I risparmi generati dai nuovi impianti ci consentiranno di liberare risorse importanti da destinare ad altri interventi prioritari per la nostra comunità. Grazie all’introduzione di nuove dotazioni strumentali, come i sistemi di videosorveglianza e i varchi per il controllo degli accessi, metteremo a disposizione delle forze di polizia strumenti aggiuntivi per rafforzare la sicurezza sul territorio di Misinto. Efficienza energetica, sicurezza e valorizzazione estetica degli edifici più importanti del nostro Comune sono i tre pilastri di questo investimento. Anche alla luce del particolare momento che sta attraversando il settore energetico, un intervento di questa portata assume un’importanza ancora maggiore e rappresenta una risposta concreta alle esigenze del nostro territorio. In questo percorso, la collaborazione con A2A Illuminazione Pubblica, partner che ha dimostrato competenza e concretezza, ci fa guardare con fiducia alla possibilità di realizzare i lavori anche in tempi più rapidi rispetto al programma previsto. Desidero infine rivolgere un ringraziamento particolare all’Ufficio Tecnico, all’assessore Monti e al consigliere comunale Nobile, che hanno lavorato in prima linea al mio fianco per raggiungere questo importante risultato per Misinto” dichiara Matteo Piuri Sindaco di Misinto.

“Ogni nuovo progetto rappresenta per A2A Illuminazione Pubblica un’occasione concreta per mettere competenze, innovazione e tecnologie al servizio dei territori. La collaborazione con il Comune di Misinto si inserisce in questo percorso e conferma il nostro impegno nel supportare le Amministrazioni nella realizzazione di soluzioni integrate più efficienti, sostenibili e orientate alle esigenze delle comunità. Crediamo infatti che la riqualificazione delle infrastrutture pubbliche possa generare non solo benefici in termini di efficienza e riduzione dei consumi, ma anche valore duraturo per il territorio e per i cittadini. È con questo approccio, fondato sulla collaborazione e su una visione di lungo periodo, che continuiamo a crescere al fianco delle Amministrazioni locali, contribuendo alla costruzione di comunità sempre più innovative, sostenibili e resilienti.” dichiara Federico Mauri, Direttore generale di A2A Illuminazione Pubblica.

A2a Illuminazione Pubblica opera in oltre settanta Comuni in Italia, tra cui Milano, Brescia; in provincia di Monza e Brianza è presente, oltre che nel capoluogo, a Seregno, Nova Milanese, Bovisio Masciago, Ceriano Laghetto e Misinto. Gestisce complessivamente oltre 400 mila punti luce e illumina più di 150 siti culturali e architettonici.

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