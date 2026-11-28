Cronaca

UBOLDO/TURATE – Due immobili e un terreno intestati ai familiari di un presunto esponente della ’ndrangheta a Uboldo e una società immobiliare con proprietà a Turate. Sono i risvolti nel Saronnese dell’operazione della Polizia di Stato resa nota venerdì 27 novembre, che ha portato al sequestro di beni per oltre un milione di euro.

Il provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato emesso dal Tribunale di Milano su richiesta congiunta dei questori di Milano e Como e del procuratore di Milano. Destinatari della misura sono tre uomini di 51, 55 e 59 anni, ritenuti figure di spicco della locale di ’ndrangheta di Erba e Canzo.

Per quanto riguarda Uboldo, il Tribunale ha riconosciuto che due immobili e un terreno, intestati ai familiari del 55enne, erano stati acquistati con risorse economiche di cui non era stata adeguatamente giustificata la provenienza. Sono state inoltre sequestrate disponibilità finanziarie dell’uomo e dei suoi familiari per circa 150mila euro.

A Turate si trovano invece alcune delle proprietà di una società immobiliare intestata al 51enne. Gli agenti della Questura di Como hanno sequestrato tutte le quote della società e disponibilità finanziarie per un valore complessivo superiore a 320mila euro. La società possiede immobili anche a Rho, Gorla Minore e Rosarno.

L’operazione rappresenta un nuovo sviluppo dell’inchiesta “Hocus Pocus”, nell’ambito della quale i tre uomini erano già stati arrestati, a vario titolo, per associazione mafiosa, traffico di stupefacenti, estorsione, usura, reati tributari e intestazione fittizia di beni.