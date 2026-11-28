Saronnese

GERENZANO – Una corte di una volta, con le porte aperte, gli antichi mestieri, i bambini che giocano e i vicini che si aiutano. È la scenografia scelta per la terza edizione del “Presepe sotto il Portico”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco Gerenzano Aps con il Gruppo Presepe Gerenzano, che sarà inaugurata domani, domenica 29 novembre, alle 18,30 nel cortile di Palazzo Fagnani, in via Fagnani 14.

La Natività sarà ambientata in uno dei luoghi più caratteristici della storia gerenzanese: la corte. Una scelta che vuole valorizzare non solo il patrimonio architettonico del paese, ma anche i ricordi, le abitudini e i rapporti di vicinato che hanno caratterizzato la vita di intere generazioni.

“Tradizione che accoglie, inclusione che unisce, solidarietà che illumina” è il motto scelto per questa edizione, realizzata nell’ambito del bando “Pro Loco e Comunità” di Regione Lombardia, dedicato a progetti di carattere sociale, culturale e comunitario.

Dietro l’allestimento ci sono mesi di lavoro degli Amici del Presepe, che hanno curato la realizzazione della scenografia in ogni dettaglio, dagli antichi mestieri agli animali, dalle luci alle statuine. A rendere ancora più suggestivo il cortile di Palazzo Fagnani saranno gli addobbi realizzati a mano dal Gruppo Uncinetto del Centro Anziani.

In occasione dell’inaugurazione sarà presente anche uno sportello temporaneo di Poste Italiane per l’annullo filatelico sulla cartolina commemorativa della terza edizione del presepe.

Un altro appuntamento è previsto per la notte di Natale: giovedì 24 dicembre, al termine della messa solenne di mezzanotte, i partecipanti raggiungeranno il presepe per deporre la statuina di Gesù Bambino nella mangiatoia.

Il presepe sarà visitabile tutti i giorni, con ingresso gratuito e accessibile. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Gerenzano, di Unpli Lombardia e della cooperativa Scelag.