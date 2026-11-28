Comasco

ROVELLASCA – C’è una casetta speciale pronta ad accogliere i desideri dei più piccoli. In biblioteca è stata allestita la casetta di Babbo Natale, dove tutti i bambini possono portare e imbucare la propria letterina. Un’iniziativa gratuita che accompagnerà l’attesa delle feste e resterà a disposizione fino a sabato 19 dicembre.

Intanto, l’Amministrazione comunale presenta il calendario degli appuntamenti che animeranno Rovellasca durante le festività natalizie. Un programma pensato per grandi e piccini, realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio, tra mercatini, musica, spettacoli e momenti di festa.

Tutte le iniziative

Si parte domenica 29 novembre con i mercatini, aperti dalle 9 alle 19 al Parco Burghè, dove alle 15 sarà inaugurata anche la pista di pattinaggio.

Domenica 6 dicembre, alle 21, la banda Giuseppe Verdi proporrà il concerto di Natale Il Piccolo Principe nella sala consiliare. Martedì 8 dicembre tornano i mercatini, dalle 9 alle 19, mentre alle 17, davanti al palazzo comunale, si terrà la tradizionale accensione dell’albero di Natale. Sabato 12 dicembre doppio appuntamento: dalle 15, in biblioteca comunale, il Christmas Party a cura di Geniattori; alle 21, in Sala consiliare, il concerto di Natale del coro Cimas.

Domenica 13 dicembre la giornata si aprirà alle 8 con Babbo Natale di Corsa, insieme ai Maneranners, con partenza dall’oratorio San Vittore. Nel pomeriggio, alle 15.30, il Coro Kalipé si esibirà in un appuntamento itinerante con partenza dal Palazzo comunale. Alle 21, in Sala consiliare, spazio al concerto di clarinetti della banda Verdi. Sabato 19 dicembre, alle 21, la Sala consiliare ospiterà lo spettacolo natalizio “Un dono di Natale”. Il calendario si chiuderà domenica 20 dicembre alle 17, davanti al palazzo comunale, con l’esibizione dell’Happy Chorus Gospel Choir. Per i più piccoli, intanto, resta l’appuntamento con la casetta di Babbo Natale in biblioteca: fino al 19 dicembre sarà possibile consegnare gratuitamente la propria letterina.

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