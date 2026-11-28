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SARONNO – La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli sarà a Saronno domenica 29 novembre per l’inaugurazione dei nuovi progetti del Granello. L’appuntamento è alle 15 nella sede di Edulab, in via Torricelli 23, nell’ambito delle iniziative organizzate in occasione del tradizionale mercatino di Natale.

La presenza della ministra rappresenta un momento significativo per il Granello, che presenterà i suoi nuovi progetti in un fine settimana dedicato alla condivisione e alla solidarietà.

A fare da cornice alla visita istituzionale sarà il mercatino natalizio, in programma sabato 28 e domenica 29 novembre. I visitatori potranno scoprire le proposte natalizie realizzate dal Granello e, attraverso i propri acquisti, sostenere i progetti della realtà saronnese.

Il mercatino sarà aperto in entrambe le giornate dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18.