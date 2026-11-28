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SARONNO – Come ricostruire la dinamica di un incidente stradale e raccogliere gli elementi necessari per accertare le responsabilità? È il tema su cui si sono confrontati agenti e responsabili di diversi comandi di polizia locale del territorio, insieme ai carabinieri e alla Guardia di finanza di Saronno.

Una cinquantina i partecipanti alla mattinata di formazione venerdì 27 novembre nell’aula magna del palazzo comunale di piazza Repubblica. Presenti anche rappresentanti dei comandi di Origgio, Solaro, Garbagnate, Venegono, Rovellasca e Milano.

A condurre il corso, dedicato alle indagini forensi sugli incidenti stradali, è stato Fabrizio Piantanida, consulente tecnico del Tribunale civile di Novara.

Al centro dell’approfondimento il valore degli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine sul luogo del sinistro, con particolare attenzione alla tempestività e alla precisione dei rilievi. Elementi fondamentali non solo per ricostruire quanto accaduto, ma anche per le successive valutazioni delle compagnie assicurative chiamate a gestire il risarcimento dei danni.