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SARONNO – “Monitoraggio costante, piano speciale, soffiatori di ultima generazione e aspirafoglie. Per raccogliere le foglie cadute dagli alberi sembra servire una cabina di regia. E se arrivasse la neve? A Saronno non ci si annoia mai. Anche la caduta delle foglie, fenomeno che da qualche migliaio di anni accompagna puntualmente l’arrivo dell’autunno, diventa l’occasione per un annuncio in grande stile”.

Inizia così la nota di Claudio Sala, membro della Lega in commissione comunale commercio e sicurezza, che usa l’ironia: “L’assessore Francesca Rufini comunica infatti l’attivazione e il potenziamento dello speciale Piano di raccolta foglie 2026-2027. Un piano che prevede monitoraggio costante delle strade, programmazione settimanale degli interventi, spazzatrici meccaniche, soffiatori elettrici di ultima generazione e persino mezzi dotati di tubo aspirafoglie. Insomma, non una semplice pulizia delle strade, ma quasi un’operazione di alta ingegneria ambientale”.

L’analisi di Sala prosegue: “Sia chiaro: le foglie vanno raccolte. Nessuno mette in discussione l’importanza di mantenere puliti marciapiedi, strade e tombini, soprattutto per evitare scivolamenti e problemi con le piogge. La domanda, però, è un’altra: da quando svolgere un normale servizio di manutenzione urbana è diventato un’impresa straordinaria da raccontare con tanto di comunicato stampa e toni trionfalistici? La pulizia delle strade, la raccolta delle foglie e la manutenzione del verde dovrebbero essere la normalità per un’amministrazione comunale, non un’impresa da celebrare ogni volta come se fosse stata appena inaugurata la prima missione spaziale.

Questa amministrazione sembra avere una particolare passione per gli annunci roboanti: basta un’attività ordinaria e subito spuntano il piano speciale, il monitoraggio ad hoc, la sinergia, il potenziamento e naturalmente l’immancabile comunicato. A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa succederebbe davanti a un evento meteorologico davvero eccezionale. Dovesse nevicare, cosa dobbiamo aspettarci?”.

“I cittadini – conclude Sala – non hanno bisogno di comunicati che trasformino ogni attività ordinaria in un’impresa epocale. Hanno bisogno di strade pulite, marciapiedi sicuri, manutenzione costante e servizi che funzionino tutto l’anno, senza dover aspettare il comunicato stampa che ne annunci l’attivazione. Perché amministrare una città non significa raccontare in pompa magna quello che si dovrebbe semplicemente fare. Significa farlo, possibilmente bene, e lasciare che siano i cittadini ad accorgersene camminando per strade pulite, anche senza bisogno di un piano straordinario per accorgersi che è arrivato l’autunno”.