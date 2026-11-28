Saronno, l’ironia di Sala (Lega): “Con il piano Rufini la pulizia autunnale celebrata come una missione spaziale. E se nevica?”
28 Novembre 2026
Questa amministrazione sembra avere una particolare passione per gli annunci roboanti: basta un’attività ordinaria e subito spuntano il piano speciale, il monitoraggio ad hoc, la sinergia, il potenziamento e naturalmente l’immancabile comunicato. A questo punto viene spontaneo chiedersi cosa succederebbe davanti a un evento meteorologico davvero eccezionale. Dovesse nevicare, cosa dobbiamo aspettarci?”.
“I cittadini – conclude Sala – non hanno bisogno di comunicati che trasformino ogni attività ordinaria in un’impresa epocale. Hanno bisogno di strade pulite, marciapiedi sicuri, manutenzione costante e servizi che funzionino tutto l’anno, senza dover aspettare il comunicato stampa che ne annunci l’attivazione. Perché amministrare una città non significa raccontare in pompa magna quello che si dovrebbe semplicemente fare. Significa farlo, possibilmente bene, e lasciare che siano i cittadini ad accorgersene camminando per strade pulite, anche senza bisogno di un piano straordinario per accorgersi che è arrivato l’autunno”.