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SARONNO – Cosa bolliva in pentola nelle cucine dei nostri nonni? Quali piatti si preparavano per le feste? Quali sapori, parole e abitudini sono scomparsi dalle nostre tavole? Sarà un viaggio nella memoria gastronomica saronnese quello proposto quest’anno dal calendario dell’Avvento de ilSaronno. Dal 1 al 25 dicembre, ogni giorno una casellina da aprire e una piccola storia da scoprire.

Giunto alla sua sesta edizione, il calendario dell’Avvento de ilSaronno vuole essere non solo un appuntamento per attendere insieme il Natale, ma anche un’occasione per scoprire qualcosa di nuovo della città, approfondirne la storia, conoscerne le realtà culturali e valorizzarne le eccellenze. Un percorso iniziato nel 2021 con le poesie dialettali di Giuseppe Radice, proseguito nel 2022 alla scoperta dei tesori del Museo della Ceramica Gianetti e nel 2023 con la storia industriale custodita dal Mils – Museo delle industrie e del lavoro del Saronnese. Nel 2024 sono state protagoniste le immagini dei soci del Gruppo fotografico Agorà Saronno, mentre nel 2025 il calendario ha raccontato la storia, le curiosità e i protagonisti della piscina comunale. Cinque percorsi diversi, accomunati dal desiderio di raccontare Saronno anche al di là della cronaca quotidiana, regalando ai lettori ogni giorno una piccola scoperta.

Cosa bolliva in pentola: un omaggio a Vittorio Pini

L’edizione 2026, realizzata in collaborazione con la Società storica saronnese, prende spunto dal libro “Ol mangià di nost vecc” di Vittorio Pini e vuole essere un omaggio allo studioso saronnese nel ventesimo anniversario della sua scomparsa.

Non sarà semplicemente una raccolta di ricette, ma un viaggio nella vita quotidiana della vecchia Saronno attraverso i sapori, le abitudini alimentari, le curiosità, i proverbi e le espressioni dialettali raccolte da Pini. Dalle minestre della cucina contadina ai piatti della domenica fino ai dolci delle feste: ogni giorno sarà l’occasione per scoprire qualcosa di nuovo sul passato della città.

Dove trovare il calendario

Come da tradizione, sulla home page de ilSaronno ci sarà un’apposita sezione con il calendario interattivo e le sue 25 caselline. Ogni giorno sarà possibile aprire quella corrispondente alla data e scoprire il racconto, accompagnato da un’illustrazione realizzata appositamente per l’iniziativa.

Le caselline già aperte resteranno consultabili per tutta la durata del calendario. La casellina sarà, apribile ogni giorno alle 6, e sarà proposto anche sui social de ilSaronno, nelle storie di Facebook e Instagram e su TikTok.

Un tuffo nel passato da condividere

“Il Natale è un’occasione per stare in famiglia e ritagliarsi un po’ di tempo per riscoprire il proprio passato – spiega Sara Giudici, direttrice de ilSaronno – magari partendo proprio da un piatto, da un sapore o da una parola che ci ricorda i nostri nonni. Quest’anno è ancora più bello farlo rendendo omaggio a un saronnese come Vittorio Pini, che tanto ha dato alla città, raccogliendo e custodendo un patrimonio di ricordi e tradizioni. Un ringraziamento alla Società storica saronnese per la collaborazione e al Panificio Busnelli, che ha scelto di sostenere e sponsorizzare questo nostro tuffo nel passato”.

L’appuntamento è per martedì 1 dicembre con l’apertura della prima casellina, ma già lunedì 30 novembre ci sarà una piccola sorpresa: un ricordo del maestro Vittorio Pini firmato dal presidente della Società storica Beppe Nigro. Un modo per entrare nell’atmosfera del calendario e conoscere più da vicino la figura di un saronnese doc, innamorato della sua città, alla quale ha dedicato tanta passione e tante energie.

Poi, fino a Natale, ogni giorno apriremo insieme una nuova casellina per scoprire cosa bolliva in pentola nella Saronno di una volta.