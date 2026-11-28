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SARONNO – Rimborsi automatici per i pendolari, controlli indipendenti sulla qualità del servizio ferroviario e maggiore trasparenza sui dati relativi a ritardi e cancellazioni. Sono alcune delle richieste della campagna “Lombardia Si Muove”, che torna a Saronno oggi, sabato 28 novembre, con un nuovo appuntamento per la raccolta firme.

Il banchetto sarà allestito in piazza Libertà dalle 13 alle 17,30. L’obiettivo della mobilitazione è raccogliere 5 mila sottoscrizioni per portare all’esame del Consiglio regionale una proposta di legge di iniziativa popolare dedicata al trasporto ferroviario.

Tra i promotori figura anche il Comitato Viaggiatori Tpl Nodo di Saronno, che ha partecipato direttamente alla stesura del progetto di legge, presentato a luglio alla stazione di Milano Cadorna. La proposta prevede anche l’istituzione di un tavolo permanente di confronto con i rappresentanti dei viaggiatori e la sperimentazione di gare per potenziare i collegamenti meno serviti.

Un tema particolarmente sentito a Saronno, importante crocevia della rete ferroviaria lombarda e punto di riferimento quotidiano per migliaia di pendolari.

Per sottoscrivere la proposta è necessario presentarsi al banchetto con un documento d’identità valido. Tutte le informazioni e il testo integrale del progetto di legge sono disponibili sul sito https://lombardiasimuove.it.