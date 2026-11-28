Città

UBOLDO – Si accenderanno domenica 29 novembre le nuove luminarie natalizie di Uboldo, il cui costo sarà interamente sostenuto dall’amministrazione comunale. L’appuntamento è intorno alle 17, in concomitanza con l’accensione dell’albero di Natale allestito in piazza.

Anche quest’anno, dunque, non sarà chiesto alcun contributo economico ai commercianti per illuminare a festa le vie del paese. Già durante l’estate l’amministrazione comunale aveva individuato un nuovo modello di luminarie, scelto per valorizzare le strade e gli spazi pubblici.

La novità è stata comunicata agli esercenti durante l’incontro dedicato al commercio locale che si è tenuto lunedì 23 novembre in municipio. A promuovere il momento di confronto è stata la delegata al Commercio Silvia Mazzola, con la partecipazione del sindaco Luigi Clerici e della vicesindaca Laura Radrizzani.

Al centro della riunione anche il mercatino di Natale in programma domenica 29 novembre al parco Falcone Borsellino. Numerosi commercianti hanno confermato la propria partecipazione, mettendo a disposizione prodotti e servizi nelle casette allestite per l’occasione, contribuendo all’organizzazione curata dalla Pro loco e dando una mano agli Alpini per il pranzo.

Il confronto è stato anche l’occasione per iniziare a programmare le iniziative del 2027, con l’obiettivo di coinvolgere direttamente le attività commerciali uboldesi in eventi capaci di creare occasioni di aggregazione. Un percorso da sviluppare anche attraverso la collaborazione con il Distretto del commercio Antiche Brughiere, di cui Uboldo fa parte.

Dall’amministrazione comunale è arrivato il ringraziamento ai commercianti che hanno partecipato all’incontro, con l’auspicio di un coinvolgimento sempre più ampio degli esercenti nelle iniziative dedicate al paese.

(foto archivio)