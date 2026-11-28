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CARONNO PERTUSELLA – La Rossella Ets Caronno consolida il primato in classifica nel girone B del campionato di Serie B maschile di pallavolo. Nella settima giornata, disputata sabato 28 novembre, i caronnesi si sono imposti per 3-1 in trasferta contro la Dent. Bellinvia Ag Milano. Dopo aver perso il primo set per 25-20, la formazione caronnese ha reagito aggiudicandosi i successivi tre parziali per 25-23, 25-18 e 25-20. Tre punti che consentono alla Rossella di salire a quota 18, con un bilancio di sei vittorie e una sconfitta dall’inizio della stagione.

Trasferta amara invece per la Res Volley Mozzate, sconfitta per 3-0 sul campo dello Scanzorosciate, seconda forza del campionato e ancora imbattuta. I comaschi hanno tenuto testa agli avversari soprattutto nei primi due set, persi rispettivamente per 25-22 e 28-26, mentre nel terzo parziale i bergamaschi si sono imposti per 25-16. La Res Volley rimane al quinto posto con 12 punti.

Turno di riposo per la Pallavolo Saronno, che resta al sesto posto della graduatoria con 11 punti, frutto di quattro vittorie e due sconfitte nelle sei partite sinora disputate.

Serie B maschile, girone B – Risultati della 7ª giornata

Gvc Monza Volley-Ml Informatica Missaglia 3-0 (27-25, 25-20, 25-14).

Dent. Bellinvia Ag Milano-Rossella Ets Caronno 1-3 (25-20, 23-25, 18-25, 20-25).

Vega Volley Dolianova-Mgr Oratorio Grassobbio 0-3 (19-25, 19-25, 17-25).

Desio Volley Brianza-Ferramenta Astori Montichiari 3-0 (25-13, 25-20, 25-18).

Scanzorosciate Volley-Res Volley Mozzate 3-0 (25-22, 28-26, 25-16).

Vero Volley Monza-Yaka Volley Malnate 1-3 (21-25, 25-20, 23-25, 14-25).

Ha riposato: Pallavolo Saronno.

La classifica

Rossella Ets Caronno 18 punti; Scanzorosciate Volley 17; Mgr Oratorio Grassobbio e Yaka Volley Malnate 14; Res Volley Mozzate 12; Pallavolo Saronno 11; Ml Informatica Missaglia e Vero Volley Monza 9; Desio Volley Brianza 8; Ferramenta Astori Montichiari 7; Gvc Monza Volley 3; Dent. Bellinvia Ag Milano e Vega Volley Dolianova 2.

(foto archivio)

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