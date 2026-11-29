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SARONNO – Trasferta amara per la formazione di Divisione regionale 1 della Robur Basket Saronno, battuta per 71-47 nel tardo pomeriggio odierno sul campo del Basket Club Arlunese. I padroni di casa hanno condotto l’incontro sin dalle battute iniziali, incrementando progressivamente il proprio vantaggio.

L’Arlunese ha chiuso il primo quarto sul 20-14, nonostante gli otto punti messi a segno dal saronnese Acconito. Decisivo il secondo periodo, nel quale i locali, trascinati da Maestroni, hanno piazzato un parziale di 25-13, andando al riposo lungo sul 45-27. Più equilibrata la terza frazione, con i biancocelesti che hanno alzato l’intensità del proprio gioco, senza però riuscire a ridurre lo svantaggio (56-37 al 30′). Nell’ultimo quarto l’Arlunese ha ulteriormente allungato, facendo registrare un parziale di 10-0 e chiudendo l’incontro sul 71-47.

I migliori realizzatori della formazione saronnese sono stati Acconito con 16 punti e Maioli Romano con 15.

Basket Club Arlunese-Robur Basket Saronno 71-47 (20-14, 45-27, 56-37).

ROBUR BASKET SARONNO: Acconito 16, Maioli Romano 15, Pagani 5, Ferioli 4, Merico 3, Sarr 2, Basilico 2, Rota, Bacuzzi, Paternoster, Cova, Ballarate. Allenatore: Rota.

(foto archivio)

29112026