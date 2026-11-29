Calcio

CISLAGO – Domenica senza punti per Cistellum e Fc Tradate, entrambe sconfitte di misura in trasferta nella dodicesima giornata del campionato di Prima categoria, girone H.

Il Cistellum, reduce dal successo casalingo per 3-0 contro la Valcuviana, è stato battuto per 1-0 dall’Accademia Verbano Caravate. A decidere l’incontro è stata una rete di Testa. La formazione cislaghese rimane così ferma a quota 15 punti, scivolando all’undicesimo posto della graduatoria, con un bilancio stagionale di quattro vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte.

Identico risultato per il Fc Tradate, sconfitto per 1-0 sul campo del Città di Samarate. A firmare il gol decisivo per i padroni di casa è stato Ciambelli. I tradatesi rimangono a quota 9 punti e, complice il pareggio della Cedratese sul campo dell’Ispra, si ritrovano da soli all’ultimo posto in classifica.

In vetta rallenta il Cantello Belfortese, sconfitto in casa dal San Michele, mentre la Valcuviana, grazie al successo per 4-0 contro il Calcio Bosto, si porta a due lunghezze dalla capolista.

Prima categoria, girone H – Risultati della 12ª giornata

Accademia Verbano Caravate-Cistellum 1-0

Brebbia-Laveno Mombello 1-0

Cantello Belfortese-San Michele 0-1

Cdg Veniano-Union Valleolona 0-1

Città di Samarate-Fc Tradate 1-0

Faloppiese Olgiate Ronago-Valceresio Audax 1-3

Ispra-Cedratese 1-1

Valcuviana-Calcio Bosto 4-0

La classifica

Cantello Belfortese 26 punti; Valcuviana 24; Union Valleolona e Città di Samarate 19; Accademia Verbano Caravate, San Michele e Faloppiese Olgiate Ronago 18; Valceresio Audax 17; Brebbia e Ispra 16; Cistellum 15; Calcio Bosto 14; Cdg Veniano 13; Laveno Mombello 11; Cedratese 10; Fc Tradate 9.

(foto archivio)

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