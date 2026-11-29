Calcio

SARONNO – Amor Sportiva e Pro Juventute protagoniste della dodicesima giornata del campionato di Seconda categoria, con due vittorie in trasferta che consentono alle formazioni di Saronno e Uboldo di avvicinarsi alla vetta del girone V. Successo anche per il Dal Pozzo nell’anticipo del sabato sera, mentre Gerenzanese, Cogliatese, Misinto e Azzurra Mozzate hanno pareggiato. Sconfitta casalinga per l’Equipe Garibaldi.

Girone G

Secondo pareggio consecutivo per la Gerenzanese, che ha chiuso sull’1-1 la trasferta sul campo della Serenza Carroccio. A firmare la rete della formazione gerenzanese è stato Pellizzi. La Gerenzanese sale a quota 15 punti, occupando il decimo posto in classifica.

Risultati: Aurora Montano Lucino-Lariointelvi 2-3, Bulgaro-Castello Città di Cantù 3-0, Cascina Mamete-Uggiatese 3-0, Perticato Xenia-Guanzatese 3-3, Figino-Academy Bregnanese 1-2, Libertas San Bartolomeo-Cdg Erba 0-5, Serenza Carroccio-Gerenzanese 1-1, Vasca-Cda e Cavallasca 1-2 (risultato provvisorio).

Classifica: Academy Bregnanese 28 punti; Bulgaro 27; Guanzatese 25; Aurora Montano Lucino 22; Serenza Carroccio 21; Cdg Erba 20; Lariointelvi, Castello Città di Cantù e Cda e Cavallasca 18; Gerenzanese 15; Perticato Xenia e Figino 13; Vasca 9; Cascina Mamete 8; Uggiatese e Libertas San Bartolomeo 6.

Girone R

Pareggi per entrambe le formazioni delle Groane. Il Cgds Misinto ha chiuso sul 2-2 la trasferta contro la Di.Effe Football Academy, con reti misintesi di Frattini e Barlusconi. La Cogliatese ha invece pareggiato per 1-1 in casa contro il Novedrate, con gol di Ronzoni. Il Misinto sale a quota 17 punti, mentre la Cogliatese ne ha 16.

Risultati: Cogliatese-Novedrate 1-1, Cosov-Albiatese 0-3, Di.Effe-Cgds Misinto 2-2, Gerardiana Monza-Cesano Maderno 1-1, Vedano-Robur Ruginello 4-2, Palazzolo Milanese-Atletico Fc 1999 2-1, Juvenilia-Aurora Varedo 4-2. Rondò Dinamo-Molinello in posticipo.

Classifica: Cesano Maderno e Juvenilia 26 punti; Albiatese e Rondò Dinamo 23; Novedrate 20; Vedano 18; Gerardiana Monza e Misinto 17; Cogliatese, Cosov e Molinello 16; Palazzolo Milanese 15; Di.Effe Football Academy 12; Aurora Varedo 9; Atletico Fc 1999 7; Robur Ruginello 5.

Girone V

L’Amor Sportiva ha espugnato il campo dell’Ardor con il risultato di 4-2. A firmare il poker della formazione saronnese sono stati Caldera, Aloardi, autore di una doppietta, e Lazarov. Grazie a questo successo l’Amor sale a quota 22 punti, al terzo posto a pari merito con Arsaghese e Vanzaghello, a una sola lunghezza dalla nuova capolista Union Villa Cassano.

Importante vittoria anche per la Pro Juventute Uboldo, che si è imposta per 1-0 sul campo del Vanzaghello grazie alla rete di Montoli. Gli uboldesi salgono al quinto posto con 21 punti, a sole due lunghezze dalla vetta.

Pareggio casalingo per l’Azzurra Mozzate, che ha chiuso sul 2-2 il confronto con il Calcio Olgiate, mentre l’Equipe Garibaldi è stata battuta in casa per 2-0 dal Busto 81.

Risultati: Amici dello Sport-Arsaghese 0-1, Ardor-Amor Sportiva 2-4, Azzurra Mozzate-Calcio Olgiate 2-2, Calcio San Giorgio-Torino Club Marco Parolo 0-2, Equipe Garibaldi-Busto 81 0-2, Lonate Ceppino-Union Villa Cassano 1-7, San Marco-Legnanese 2-1, Vanzaghello-Pro Juventute 0-1.

Classifica: Union Villa Cassano 23 punti; Arsaghese, Amor Sportiva e Vanzaghello 22; Pro Juventute 21; Calcio Olgiate 18; San Marco, Amici dello Sport e Lonate Ceppino 17; Legnanese 16; Ardor 15; Torino Club Marco Parolo e Azzurra Mozzate 14; Equipe Garibaldi 10; Busto 81 e Calcio San Giorgio 8.

Girone K

Nell’anticipo di sabato sera a Lainate il Dal Pozzo ha travolto per 5-1 il Real Vanzaghese Mantegazza, grazie alla tripletta di Di Lio e alle reti di Tricarico e Spitaleri. La formazione dalpozzese occupa il secondo posto in classifica con 26 punti, a dieci lunghezze dalla capolista Victor Rho, salita a quota 36 dopo la dodicesima vittoria consecutiva.

(foto: esultanza post partita della Pro Juventute)

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