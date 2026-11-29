Calcio

SARONNO – L’Equipe Garibaldi rimedia la sesta sconfitta stagionale in campionato nella sfida disputata nel primo pomeriggio di questa ultima domenica di novembre a Saronno contro Busto 81 Calcio valida per la dodicesima giornata del girone V della seconda categoria di Varese.

La squadra ospite senza troppi problemi riesce a portare a casa una vittoria importantissima per le sorti della bassa classifica. Protagonisti della vittoria sono senza dubbio Maniscalco che, dopo solamente 5 minuti dal fischio d’inizio del direttore di gara, sblocca il match sull’assist di Bozzato e Mucchi che sul finale chiude i giochi mettendo a segno il raddoppio che ha chiuso definitivamente i giochi.

Altra, dunque, pesantissima sconfitta per l’Equipe Garibaldi che esce ko da un fondamentale scontro diretto che, in futuro, può rivelarsi fatale per la salvezza in seconda categoria. Dopo questa giornata, i saronnesi rimangono al terzultimo posto della classifica con solamente 10 punti, invece il Busto 81 sale a quota 8 al penultimo posto del girone.

(foto da archivio)

EQUIPE GARIBALDI – BUSTO 81 CALCIO 0-2