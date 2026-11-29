Calcio

LAZZATE – Domenica di derby per il Fbc Saronno, impegnato oggi, 29 novembre, sul campo dell’Ardor Lazzate, allo stadio di via Laratta, nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Fischio d’inizio alle 15 per una sfida particolarmente attesa, che mette di fronte due formazioni desiderose di riscattare le sconfitte maturate nel finale delle rispettive partite di domenica scorsa. Su ilSaronno la cronaca in diretta del derby, con aggiornamenti in tempo reale.

Per Roberto Bonazzi sarà la seconda gara sulla panchina del Fbc Saronno, dopo lo sfortunato esordio contro l’Academy Calvairate, vittoriosa per 2-1 allo stadio Colombo Gianetti al termine di un incontro nel quale i biancocelesti avevano colpito tre volte i legni. Stesso risultato per l’Ardor Lazzate, sconfitta in trasferta dalla Rhodense dopo essere passata in vantaggio con Torraca e avere subito la rete decisiva in pieno recupero.

Sei i punti che separano le due squadre in classifica: il Saronno è a quota 16, mentre l’Ardor Lazzate ne ha conquistati 10. Per entrambe l’occasione di tornare a muovere la graduatoria in un confronto che, al di là della situazione di classifica, rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti del calcio locale.

La terna arbitrale

Arbitro: Diego Serafini di Crema.

Assistenti: Marco Silvestri di Pavia e Daniele Milani di Bergamo.

Eccellenza, girone A – Classifica dopo l’undicesima giornata

Legnano 29 punti; Rhodense 26; Baranzatese 22; Caronnese 21; Tribiano 20; Barona, Academy Calvairate 19; Sedriano, Fbc Saronno 16; Besnatese 11; Ardor Lazzate, Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Magenta 5; Assago 2.

(foto Letizia Elli: il portiere saronnese Todesco)

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