Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Una doppietta di Giangaspero regala alla Caronnese tre punti nel confronto casalingo con la Baranzatese, valido per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza. La formazione allenata da Andrea Tomasoni si è imposta per 2-0, scavalcando proprio gli avversari di giornata e portandosi al terzo posto in classifica, a due lunghezze dalla Rhodense.

La prima occasione per i rossoblù è arrivata al 12′ con Giangaspero, la cui conclusione ha sfiorato il palo. Al 26′ Cocuz ha impegnato il portiere ospite Picarelli, mentre al 30′ la Caronnese ha sbloccato il risultato: cross di Palma e colpo di testa vincente di Giangaspero.

In apertura di ripresa la Baranzatese ha cercato di riequilibrare l’incontro, trovando però sulla propria strada Barlocco, bravo a respingere sopra la traversa una conclusione avversaria. La Caronnese ha dovuto fare i conti anche con gli infortuni di Fogal e Corno, sostituiti rispettivamente da Minuzzi ed El Fkak.

Al 29′ Bobbo ha avuto l’occasione per raddoppiare, ma Picarelli si è opposto alla sua conclusione. Il definitivo 2-0 è arrivato al 46′, ancora sull’asse Palma-Giangaspero: calcio d’angolo del primo e colpo di testa vincente dell’attaccante, che domenica scorsa a Barona aveva festeggiato il traguardo dei 200 gol in carriera.

La Caronnese sale così a quota 24 punti, a otto lunghezze dalla capolista Legnano.

Il tabellino

Caronnese-Baranzatese 2-0 (1-0)

CARONNESE: Barlocco; Bobbo (38′ st Caluschi), Sorrentino, Zeroli, Robbiati (32′ st Pisan), Cocuz, D. Colombo, Palma, Giangaspero, Di Quinzio (20′ st Corno, 37′ st El Fkak), Fogal (26′ st Minuzzi). A disposizione: N. Colombo, La Ruffa, Cappi, Jamaa. Allenatore: Tomasoni.

BARANZATESE: Picarelli; Missaglia (15′ st Lombardo), Guerra, Malvestiti (11′ st Stoica), Medici, Brignola, Borsani (17′ st Fontoura), Romeo, D’Ippolito (25′ st Pedrazzini), Pontiggia, Guastone (29′ st Caglio). A disposizione: Vasquez, Rossi, Ceola, Pitaleri. Allenatore: Tomanin.

Arbitro: Veronica Adenti di Pavia (Viktor Mokhnatyy di Brescia ed Elia Cortesi di Bergamo).

Marcatori: 30′ pt e 46′ st Giangaspero (C).

Note: ammoniti Robbiati, Palma, Fogal, Missaglia e Medici. Recupero 0′ pt e 7′ st.

Eccellenza, girone A – Risultati della 12ª giornata

Academy Calvairate-Vergiatese 2-0

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 2-3

Aurora Cantalupo-Assago 2-0

Caronnese-Baranzatese 2-0

Legnano-Rhodense 1-0

Lentatese-Barona 3-1

Sedriano-Besnatese 1-0

Tribiano-Magenta 3-0

La classifica

Legnano 32 punti; Rhodense 26; Caronnese 24; Tribiano 23; Academy Calvairate e Baranzatese 22; Barona, Sedriano e Fbc Saronno 19; Lentatese 12; Aurora Cantalupo e Besnatese 11; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Magenta 5; Assago 2.

(foto Ripostiglio)

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