Calcio

CERRO MAGGIORE – Tre punti importanti in chiave salvezza per l’Aurora Cantalupo, che questo pomeriggio ha battuto in casa per 2-0 l’Assago, fanalino di coda del girone A del campionato di Eccellenza. L’incontro era valido per la dodicesima giornata.

A decidere la sfida sono state due reti nella ripresa: al 22′ Cesari ha sbloccato il risultato, mentre al 44′ Troncoso ha firmato il raddoppio, mettendo al sicuro la vittoria della formazione di Cantalupo.

Dopo la sconfitta di misura subita domenica scorsa sul campo della Baranzatese, l’Aurora torna dunque al successo e sale a quota 11 punti in classifica, agganciando la Besnatese e superando Ardor Lazzate e Vergiatese. Una vittoria che permette di compiere un passo avanti nella lotta per la permanenza in categoria, portando a nove lunghezze il vantaggio sull’ultimo posto.

Eccellenza, girone A – Risultati e marcatori della 12ª giornata

Academy Calvairate-Vergiatese 2-0

Marcatori: 29′ pt Sow, 42′ st Vai.

Aurora Cantalupo-Assago 2-0

Marcatori: 22′ st Cesari, 44′ st Troncoso.

Caronnese-Baranzatese 2-0

Marcatori: 31′ pt e 46′ st Giangaspero.

Legnano-Rhodense 1-0

Marcatore: 12′ pt Benedetti.

Lentatese-Barona 3-1

Tribiano-Magenta 3-0

Marcatori: 10′ pt Ait Atti, 36′ pt Mazzitelli, 2′ st Ait Atti.

Ardor Lazzate-Fbc Saronno 2-3

Marcatori: 27′ pt Giudici (S), 31′ pt Ientile (S), 4′ st Gatelli (A), 30′ st Ientile (S), 48′ st Mauri (A).

Sedriano-Besnatese 1-0

Marcatore: 50′ st Isufi.

La classifica

Legnano 32 punti; Rhodense 26; Caronnese 24; Tribiano 23; Academy Calvairate e Baranzatese 22; Barona, Sedriano e Fbc Saronno 19; Lentatese 12; Aurora Cantalupo e Besnatese 11; Ardor Lazzate e Vergiatese 10; Magenta 5; Assago 2.

(foto archivio)

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