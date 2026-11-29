Calcio

SARONNO – Netta vittoria della formazione juniores del Fbc Saronno, che ieri pomeriggio al centro sportivo Matteotti si è imposta per 4-0 contro il Valceresio Audax, terza forza del campionato. L’incontro era valido per la dodicesima giornata del girone A del campionato regionale Juniores Elite Under 19.

Una prova convincente dei biancocelesti, che hanno affrontato la gara con ritmo e intensità sin dalle battute iniziali, riuscendo a imporsi contro una delle formazioni di vertice della graduatoria. A firmare le quattro reti saronnesi sono stati Marcacci, Pigozzi, Rossi e Dieng Baba.

Grazie a questo successo il Fbc Saronno sale al quinto posto in classifica con 20 punti, scavalcando la Baranzatese e portandosi a sole due lunghezze dal Sedriano, quarto, e a quattro dal Valceresio. Il bilancio stagionale dei biancocelesti è ora di cinque vittorie, cinque pareggi e due sconfitte.

Giornata negativa invece per le altre due formazioni della zona: l’Universal Solaro è stato sconfitto per 2-1 sul campo dell’Union Valleolona, mentre la Caronnese ha perso per 2-0 in trasferta contro il Sedriano.

Juniores Elite Under 19, girone A – Risultati della 12ª giornata

Baranzatese-Morazzone 1-4

Union Valleolona-Universal Solaro 2-1

Real Vanzaghese Mantegazza-Legnano 1-3

Magenta-Calcio Canegrate 0-1

Besnatese-Mazzo 80 2-2

Rhodense-Gavirate 2-2

Fbc Saronno-Valceresio Audax 4-0

Sedriano-Caronnese 2-0

La classifica

Rhodense 32 punti; Morazzone 28; Valceresio Audax 24; Sedriano 22; Fbc Saronno 20; Baranzatese 19; Universal Solaro 16; Calcio Canegrate, Legnano e Besnatese 15; Gavirate 14; Magenta 13; Mazzo 80 12; Caronnese 11; Union Valleolona 9; Real Vanzaghese Mantegazza 2.

(foto Andrea Elli: il Fbc Saronno in campo sabato)

29112026