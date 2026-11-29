Calcio

SARONNO – Il Rovellasca 1910 si aggiudica il confronto con l’Universal Solaro, lo Sc United conquista un punto in rimonta contro l’Accademia Bustese, mentre il Ceriano Laghetto torna a mani vuote dalla trasferta sul campo della capolista Gallarate. Questo il bilancio delle formazioni locali nella dodicesima giornata del campionato di Promozione, girone B.

A Solaro sono stati gli ospiti a portarsi in vantaggio al 14′ del primo tempo con D’Agostino. L’Universal ha ristabilito la parità al 44′ grazie a Giordano, ma a cinque minuti dalla fine della partita Bruzzese ha firmato il gol del definitivo 1-2 per il Rovellasca. Secondo successo consecutivo per i comaschi, che salgono a quota 16 punti, mentre la formazione allenata da Simone Broccanello rimane al penultimo posto con 10 punti.

Bella reazione dello Sc United, che ha recuperato due reti di svantaggio nel confronto casalingo con l’Accademia Bustese. Gli ospiti avevano chiuso il primo tempo sullo 0-2 grazie alle reti di Ficara e Manenti. Nella ripresa Annoni al 14′ e Intini al 32′ hanno consentito ai padroni di casa di agguantare il pareggio. Lo Sc United sale così a quota 15 punti.

Nulla da fare invece per il Ceriano Laghetto, battuto per 2-0 a Gallarate. A decidere l’incontro sono state le reti di Argomeda al 9′ del primo tempo e Battaglia al 10′ della ripresa. I cerianesi rimangono terzultimi con 11 punti, mentre il Gallarate torna da solo al comando della graduatoria.

Promozione, girone B – Risultati e marcatori della 12ª giornata

Base 96-Luino 4-1

Marcatori: 15′ pt Corbetta (B), 29′ pt Ceppi (B), 4′ st Traversa (B), 17′ st Ceppi (B), 38′ st Piazza (L) su rigore.

Gallarate-Ceriano Laghetto 2-0

Marcatori: 9′ pt Argomeda, 10′ st Battaglia.

Gavirate-Accademia Bmv 1-2

Marcatori: 5′ pt Cannataro (A), 28′ pt Gambarotto (G), 10′ st Drago (A) su rigore.

Marnate Gorla-Sestese 2-5

Marcatori: 25′ pt Cinotti (S), 29′ pt Rizzato (S), 39′ pt Tartaglione (M), 42′ pt Passafiume (M), 17′ st e 20′ st Cinotti (S).

Sc United-Accademia Bustese 2-2

Marcatori: 6′ pt Ficara (A), 38′ pt Manenti (A), 14′ st Annoni (S), 32′ st Intini (S).

Universal Solaro-Rovellasca 1910 1-2

Marcatori: 14′ pt D’Agostino (R), 44′ pt Giordano (U), 40′ st Bruzzese (R).

Castanese-Accademia Inveruno 0-4

Marcatori: 4′ pt Lasi, 24′ pt e 35′ pt Folla, 30′ st Fantaziu.

Meda-Morazzone 0-0

La classifica

Gallarate 23 punti; Accademia Inveruno 22; Morazzone 21; Meda, Accademia Bustese e Castanese 19; Sestese 18; Base 96, Accademia Bmv, Marnate Gorla e Rovellasca 1910 16; Sc United 15; Gavirate 14; Ceriano Laghetto 11; Universal Solaro 10; Luino 9.

(foto Letizia Elli: Universal Solaro)

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