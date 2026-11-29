Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un gol di Tommaso Tentoni nel finale ha permesso alla Varesina di conquistare un punto nella sfida casalinga contro il Crema, disputata questo pomeriggio e valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie D, girone D.

Gli ospiti si erano portati in vantaggio al 29′ del primo tempo con Tomella. La situazione si è complicata per la Varesina, costretta a giocare in inferiorità numerica per buona parte dell’incontro. Le Fenici sono comunque riuscite a rimanere in partita, trovando la rete del definitivo 1-1 al 43′ della ripresa grazie a Tentoni, già autore di una doppietta domenica scorsa sul campo del Lentigione.

Con questo pareggio la Varesina sale a quota 15 punti, occupando il quattordicesimo posto in classifica, a una lunghezza dal Varese e con cinque punti di vantaggio sul Tropical Coriano.

Serie D, girone D – Risultati e marcatori della 14ª giornata

Arconatese-Cittadella Modena 0-0.

Casatese Merate-Pontedera 3-3.

Marcatori: 37′ pt Bertoncini (P), 3′ st Corno (C), 22′ st Ortolini (P), 28′ st Ororbia (P), 33′ st Citterio (C), 39′ st Adenyo (C).

Castellanzese-Pro Sesto 2-2.

Marcatori: 26′ pt Costantino (P), 41′ pt Valmori (C), 18′ st Viscardi (P), 32′ st Sassaro (C).

Correggese-Oltrepò 2-1.

Pavia-Varese 0-0.

Pistoiese-Lentigione 1-1.

Marcatori: 5′ pt Motti (P), 35′ st Mascanzoni (L).

Pro Patria-Tropical Coriano 1-1.

Marcatori: 11′ pt Maistrello (P), 48′ st Scapoli (T).

Sant’Angelo-Solbiatese 1-0.

Marcatore: 33′ pt Bernardini.

Varesina-Crema 1-1.

Marcatori: 29′ pt Tomella (C), 43′ st Tentoni (V).

La classifica

Pistoiese 30 punti; Lentigione 28; Pro Patria e Casatese Merate 26; Castellanzese 23; Sant’Angelo 22; Pro Sesto, Cittadella Modena e Crema 20; Solbiatese e Correggese 19; Pavia 18; Varese 16; Varesina 15; Tropical Coriano 10; Pontedera 9; Oltrepò 8; Arconatese 7.

(foto archivio)

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