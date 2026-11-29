Cronaca

CISLAGO – Ancora un episodio di furto in un cimitero della zona, stavolta a Cislago dove a finire nel mirino dei ladri sono stati gli ornamenti di una sepoltura. A segnalare l’accaduto attraverso i social è stata una cittadina, che ha raccontato come dalla tomba del nonno sia stata sottratta una croce con un ramo di rose. La donna ha espresso tutta la propria amarezza per quanto accaduto, annunciando inizialmente l’intenzione di rivolgersi alle forze dell’ordine, per poi formalizzare una denuncia.

Non è la prima volta che episodi di questo genere si verificano nei cimiteri della zona. In passato sono stati segnalati furti di fiori, vasi, croci e altri oggetti ornamentali collocati sulle tombe dai familiari dei defunti, nei cimiteri di Saronno ed in altri del comprensorio. Episodi che, al di là del valore economico degli oggetti sottratti, suscitano particolare indignazione per il loro significato affettivo e per il luogo in cui avvengono.

La segnalazione relativa al camposanto di Cislago riporta dunque l’attenzione sul problema dei furti nei cimiteri, dove a essere presi di mira sono spesso oggetti legati al ricordo delle persone care.

(foto archivio: il cimitero di Cislago)

29112026