Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Aveva segnalato alle forze dell’ordine diversi episodi di stalking da parte dell’ex compagno e, temendo per la propria sicurezza, aveva deciso di trasferirsi a casa dei genitori. Giovedì sera, 26 novembre, i carabinieri hanno arrestato l’uomo, un 52enne, sorpreso a danneggiare il negozio della donna.

Come riferisce la Prealpina, la vicenda è ora all’attenzione dell’autorità giudiziaria. Il 52enne è stato interrogato dal gip Anna Giorgetti. La difesa ha chiesto una misura cautelare meno restrittiva del carcere. Il giudice si è riservato la decisione.

Al centro delle indagini del pubblico ministero Ciro Caramore ci sono diversi episodi avvenuti nell’arco di una quindicina di giorni. All’indagato vengono attribuiti danneggiamenti e manomissioni alla serratura dell’attività commerciale, scritte ingiuriose sulle pareti e sulle vetrine del negozio e il blocco degli ingressi dei box condominiali.

Anche il comando di polizia locale era a conoscenza della situazione. Nel corso dell’interrogatorio l’uomo ha riferito di essersi rivolto spontaneamente al Centro psicosociale già prima dell’arresto.