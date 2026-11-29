Hockey

RHO – Un punto e una prestazione convincente per il Milano, che oggi ha costretto all’overtime il favorito Linz, arrendendosi soltanto per 5-4 al termine di una partita ricca di emozioni. I rossoblù, reduci dalla sconfitta di Bolzano e ancora guidati dal tecnico ad interim Pekka Kangasalusta, hanno tenuto testa alla formazione austriaca davanti al pubblico della Fiera Ice Arena.

Il Milano è partito bene, portandosi in vantaggio dopo appena 92 secondi con Hannoun, pronto a sfruttare una respinta del portiere avversario su conclusione di McLaughlin. Il Linz ha però ribaltato il risultato grazie a due reti in superiorità numerica, firmate da St-Amant e Topping, prima di trovare con Pusnik il gol dell’1-3 con cui si è chiuso il primo periodo. In apertura della seconda frazione Smith ha rilevato Dansk tra i pali e il Milano ha cambiato marcia. Houde ha accorciato le distanze in superiorità numerica, mentre al 31′ McKegg ha firmato il pareggio con una precisa conclusione in diagonale. Lo stesso McKegg ha poi servito Dal Colle per la rete del 4-3, completando la rimonta rossoblù al termine di un periodo chiuso con un parziale di 3-0.

In apertura del terzo tempo Knott ha ristabilito la parità con un rapido tiro di polso dalla media distanza. Numerose penalità hanno caratterizzato l’ultima frazione, nella quale il Milano è riuscito a resistere anche per un minuto in doppia inferiorità numerica. Determinante Smith, che ha neutralizzato un tiro di rigore dello stesso Knott.

A decidere l’incontro all’overtime è stato l’americano Bliss, che ha insaccato il disco dopo aver aggirato la porta milanese. Per i rossoblù resta comunque un punto prezioso, accompagnato da una delle prestazioni casalinghe più convincenti della stagione, nonostante le assenze di Frycklund, Allison, Saracino e Caamano.

Il Milano tornerà sul ghiaccio della Fiera Ice Arena di Rho mercoledì 2 dicembre, quando ospiterà un’altra formazione austriaca, il Salisburgo.

(foto Hc Milano: una fase del match)

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