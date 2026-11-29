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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, 28 novembre, ci sono la vertenza occupazionale alla Barco, un’operazione contro i patrimoni riconducibili alla ’ndrangheta e una vicenda curiosa che riguarda un magazzino di libri a Rescaldina.

Nessun passo indietro sui licenziamenti collettivi, nessun rilancio e nessun nuovo piano industriale per lo stabilimento saronnese. È il quadro emerso dalle assemblee dei lavoratori Barco e dalla nota diffusa dalle rappresentanze sindacali dopo il quarto incontro con la direzione aziendale. La vertenza riguarda 71 posti di lavoro, tra 46 dipendenti coinvolti nella procedura e 25 interinali per i quali non è previsto il rinnovo. Il prossimo appuntamento è fissato per il 3 dicembre.

Oltre un milione di euro di beni sequestrati nell’ambito di un’operazione legata alla ’ndrangheta. Il provvedimento riguarda anche il territorio: a Uboldo sono stati sequestrati due immobili e un terreno intestati ai familiari di un presunto esponente della criminalità organizzata, mentre a Turate è coinvolta una società immobiliare. L’operazione della Polizia di Stato si inserisce nell’inchiesta Hocus Pocus, che riguarda tre uomini ritenuti figure di spicco della locale di Erba e Canzo.

Un manuale di elettrotecnica, un libro per bambini e un volume illustrato sul Lago Maggiore: titoli molto diversi tra loro, acquistati da una società canadese e raccolti in un magazzino di Rescaldina prima di essere spediti altrove. L’indagine raccontata da Repubblica ha ricostruito il percorso degli ordini, che hanno coinvolto librerie di diverse città italiane. Tra i librai è circolata l’ipotesi che i volumi possano essere digitalizzati per addestrare sistemi di intelligenza artificiale, ma la società nega di scansionarli o distruggerli e sostiene di rivenderli integri.

La raccolta delle foglie autunnali diventa terreno di confronto politico a Saronno. Claudio Sala, esponente della Lega, ha ironizzato sul piano attivato dall’assessora Francesca Rufini, criticando i toni dell’annuncio comunale e definendo la manutenzione ordinaria quasi una missione spaziale. Sala riconosce l’importanza di mantenere pulite strade, marciapiedi e caditoie, ma sostiene che i cittadini abbiano bisogno di servizi efficienti più che di comunicati celebrativi.

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