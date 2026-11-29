Limbiate

LIMBIATE – Settantadue nuovi posti per i bambini fino ai tre anni e liste d’attesa azzerate. È stato inaugurato venerdì il nuovo asilo nido comunale «In Fiore» di via Salvo D’Acquisto, che va ad ampliare la rete dei servizi per l’infanzia sul territorio limbiatese. Alla cerimonia del taglio del nastro hanno partecipato il sindaco Antonio Romeo, numerose famiglie e quanti hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

La nuova struttura è stata progettata per rispondere alle esigenze dei bambini nella fascia di età compresa fra zero e tre anni, con ambienti dedicati al gioco, alla scoperta, al riposo e alla socializzazione. Particolare attenzione è stata riservata agli aspetti della sicurezza e della sostenibilità. L’apertura del nido rappresenta un ampliamento significativo dell’offerta comunale dei servizi educativi per la prima infanzia, con ricadute anche sulle esigenze organizzative delle famiglie e sulla conciliazione fra impegni lavorativi e familiari.

Il dato più significativo riguarda le liste d’attesa: secondo quanto reso noto dall’amministrazione comunale, grazie ai 72 posti aggiuntivi messi a disposizione con l’apertura della struttura di via Salvo D’Acquisto è stato possibile azzerarle completamente.

Soddisfazione è stata espressa dal Comune, che attraverso i propri canali social ha sottolineato l’importanza dell’investimento nei servizi destinati ai più piccoli e alle loro famiglie. Con l’inaugurazione di «In Fiore» si amplia dunque la rete degli asili nido comunali di Limbiate, dando risposta alle richieste di accesso al servizio rimaste finora in sospeso.

29112026