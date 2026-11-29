Meteo Saronno: arriva il freddo, minime ormai vicine allo zero
29 Novembre 2026
SARONNO – Giornata in gran parte asciutta e fresca: il cielo alterna schiarite e nubi, ma senza fenomeni di rilievo che bagnino il territorio.
Oggi a Saronno la notte e le ore più fredde manterranno le temperature sui valori più significativi: la minima si fermerà intorno a 1 gradi, con gelate locali possibili nelle zone esposte. Il mattino prende avvio con cieli limpidi o poco nuvolosi, poi nel corso della giornata la nuvolosità aumenterà gradualmente, soprattutto tra il primo e il tardo pomeriggio, senza però provocare precipitazioni.
La massima raggiungerà circa 8 gradi nel primo pomeriggio, quando il sole farà capolino tra le nubi. Ventilazione in prevalenza debole o al più moderata, senza raffiche particolarmente intense.
Breve anticipazione per il giorno successivo: ancora tempo asciutto, con massime intorno agli 8 gradi e minime vicine a 0 gradi; non è esclusa qualche pioggia molto debole, con accumuli complessivi intorno a 0.1 millimetri.
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