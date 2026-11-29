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SARONNO – C’è una Minnie in giro per le vie del centro di Saronno e un bimbo che non vede l’ora di riabbracciarla. Non si tratta di un personaggio delle animazioni natalizie, ma di un amatissimo peluche scivolato dal passeggino durante una passeggiata. A lanciare l’appello per ritrovarlo è stata la mamma del piccolo, affidandosi al passaparola dei saronnesi sui social.

A lanciare l’appello è stata una mamma saronnese sul gruppo Facebook “L’unico sei di Saronno saronnese”, dopo che il figlio ha perso il suo peluche dal passeggino durante una passeggiata in centro.

“Mio figlio oggi ha smarrito dal passeggino la sua Minnie, abbiamo girato tutte le vie del centro e non siamo riusciti a trovarla” ha raccontato la mamma, chiedendo a chiunque l’avesse trovata o raccolta di contattarla.

Una segnalazione è già arrivata: qualcuno avrebbe visto Minnie davanti alla banca Bper in via Micca. Quando la famiglia è tornata sul posto, però, del peluche non c’era più traccia. La mamma ha già annunciato che lunedì andrà in banca per chiedere se qualcuno l’abbia consegnata.

L’appello, accompagnato da una foto del peluche stretto tra le braccia del piccolo, ha suscitato la vicinanza di alcuni saronnesi. Chissà che qualcuno, magari riconoscendo il suo inconfondibile vestitino rosa, non riesca a mettere fine alla piccola avventura di Minnie per le vie della città e a riportare il sorriso sul volto del suo piccolo proprietario.