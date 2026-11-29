SARONNO – La magia delle feste si unisce alla solidarietà. Fino a giovedì 24 dicembre, Saronno Point Odv apre le porte del suo tradizionale Negozio di Natale in piazza De Gasperi 24, offrendo ai cittadini l’opportunità di scegliere regali speciali e sostenere al contempo le attività e i progetti dell’associazione sul territorio.

Un appuntamento ormai atteso, che propone all’interno dello spazio espositivo un’ampia selezione di prodotti donati all’associazione e creazioni artigianali realizzate a mano dalle volontarie, le instancabili “Fate”. Accanto alle tante idee regalo, non mancano le eccellenze gastronomiche. Tornano gli immancabili sacchetti da 1 kg di riso naturale della Lomellina, dell’azienda Agricola Zerbi Antonio e Cristina di Pieve Albignola, storico produttore che da anni affianca Saronno Point con un prodotto genuino e di qualità.

Quest’anno debutta inoltre il panettone artigianale classico, preparato secondo la ricetta tradizionale in collaborazione con una pasticceria. Un dolce soffice e fragrante, arricchito da uvetta e pregiati canditi selezionati, pensato per rendere ancora più dolce il Natale solidale.

Il Negozio di Natale di piazza De Gasperi 24 resterà aperto fino al 24 dicembre, con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 15 alle 19, mentre nei giorni prefestivi e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.