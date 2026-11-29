Natale solidale torna in piazza De Gasperi: torna il negozio di Saronno Point Odv
29 Novembre 2026
SARONNO – La magia delle feste si unisce alla solidarietà. Fino a giovedì 24 dicembre, Saronno Point Odv apre le porte del suo tradizionale Negozio di Natale in piazza De Gasperi 24, offrendo ai cittadini l’opportunità di scegliere regali speciali e sostenere al contempo le attività e i progetti dell’associazione sul territorio.
Un appuntamento ormai atteso, che propone all’interno dello spazio espositivo un’ampia selezione di prodotti donati all’associazione e creazioni artigianali realizzate a mano dalle volontarie, le instancabili “Fate”. Accanto alle tante idee regalo, non mancano le eccellenze gastronomiche. Tornano gli immancabili sacchetti da 1 kg di riso naturale della Lomellina, dell’azienda Agricola Zerbi Antonio e Cristina di Pieve Albignola, storico produttore che da anni affianca Saronno Point con un prodotto genuino e di qualità.
Quest’anno debutta inoltre il panettone artigianale classico, preparato secondo la ricetta tradizionale in collaborazione con una pasticceria. Un dolce soffice e fragrante, arricchito da uvetta e pregiati canditi selezionati, pensato per rendere ancora più dolce il Natale solidale.
Il Negozio di Natale di piazza De Gasperi 24 resterà aperto fino al 24 dicembre, con i seguenti orari: nei giorni feriali dalle 15 alle 19, mentre nei giorni prefestivi e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09