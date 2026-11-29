Cronaca

ORIGGIO – Si ripetono gli episodi di furto nelle abitazioni nella zona del Saronnese. L’ultima segnalazione è dei giorni scorsi e arriva da Origgio, dove attraverso i social è stato lanciato un appello a prestare particolare attenzione nella zona di via Udrigium, teatro, secondo quanto riferito da un cittadino, di furti in appartamento.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli riguardo al numero delle abitazioni interessate, alle modalità con cui sarebbero avvenute le incursioni e all’eventuale bottino.

Il problema dei furti nelle case torna periodicamente d’attualità a Origgio e nei comuni limitrofi, soprattutto in questo periodo dell’anno, quando il buio cala già nel tardo pomeriggio e le abitazioni possono essere ancora vuote per gli impegni lavorativi dei residenti. L’invito è quello di prestare attenzione, adottare le consuete precauzioni prima di lasciare la propria abitazione e segnalare tempestivamente alle forze dell’ordine eventuali movimenti sospetti. Anche attraverso i gruppi social locali, i cittadini si scambiano informazioni per mettere in guardia i vicini di casa e gli altri residenti della zona.

29112026