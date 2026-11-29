Calcio

SARONNO – Riflettori puntati sul derby fra Ardor Lazzate e Fbc Saronno, appuntamento di cartello della domenica calcistica locale. Entrambe le formazioni sono reduci da sconfitte maturate nei minuti finali: i gialloblù sul campo della Rhodense, i biancocelesti in casa contro il Calvairate. Per Roberto Bonazzi sarà la seconda partita sulla panchina saronnese, dopo lo sfortunato debutto di domenica scorsa. Impegno di alta classifica invece per la Caronnese, che ospita la Baranzatese, terza in graduatoria con un solo punto di vantaggio sui rossoblù.

In Promozione lo Sc United cerca il riscatto dopo la sconfitta di Luino, ricevendo l’Accademia Bustese, mentre a Solaro va in scena il confronto fra Universal e Rovellasca 1910. In Seconda categoria l’Amor Sportiva, reduce dal successo per 3-1 contro il Lonate Ceppino, sarà impegnata sul campo dell’Ardor, con l’obiettivo di restare a ridosso della vetta della classifica.

Inizio, se non diversamente indicato, alle 14.30.

Serie D

In serie D, 14′ giornata, Varesina-Crema con arbitro Pasquale Caldarulo di Bari (Marco Serenellini di Ancona e Milton Valla di Pesaro). Ieri a Caronno Pertusella l’anticipo Arconatese-Cittadella Modena 0-0.

Classifica girone D: Pistoiese 29 punti; Lentigione 27; Pro Patria, Casatese Merate 25; Castellanzese 22; Cittadella Modena 20, Pro Sesto, Sant’Angelo, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 7.

Eccellenza

Nelle altre categorie si è arrivati alla 12′ giornata. In Eccellenza alle 15 Ardor Lazzate-Fbc Saronno con arbitro Diego Serafini di Crema (Marco Silvestri di Pavia e Daniele Milani di Bergamo), Aurora Cantalupo-Assago con arbitro Giovanni Bozzoni di Cinisello Balsamo (Matteo Musiu di Cremona e Mattia Giuseppe Raciti di Pavia) e Caronnese-Baranzatese con arbitro Veronica Adenti di Pavia (Viktor Mokhnatyy di Brescia e Elia Cortesi di Bergamo).

Classifica girone A: Legnano 29 punti; Rhodense 26; Baranzatese 22; Caronnese 21; Tribiano 20; Barona, Academy Calvairate 19; Sedriano, Fbc Saronno 16; Besnatese 11; Ardor Lazzate, Vergiatese 10; Lentatese 9; Aurora Cantalupo 8; Magenta 5; Assago 2.

Promozione

In Promozione Gallarate-Ceriano Laghetto con arbitro Denis Mandi di Crema (Stefano Cossovich di Varese e Pascal Ilboudo di Varese), Sc United-Accademia Bustese con arbitro Davide Cortinovis di Bergamo (Francesco Maggio di Monza e Vincenzo Pio Merlino di Seregno) e Universal Solaro-Rovellasca 1910 con arbitro Lorenzo Carati di Milano (Antonio Luciano di Legnano e Siyad Ali Hussein di Saronno). Ieri Meda-Morazzone 0-0.

Classifica girone B: Morazzone 21 punti; Gallarate 20; Accademia Inveruno, Castanese, Meda 19; Accademia Bustese 18; Marnate Gorla 16; Sestese 15; Sc United, Gavirate 14; Base 96 Seveso, Accademia BMV, Rovellasca 1910 13; Ceriano Laghetto 11; Universal Solaro 10; Luino 9.

Prima categoria

In Prima categoria Accademia Verbano-Cistellum con arbitro Davide Buttera di Bergamo e Samarate-Fc Tradate con arbitro Samuele Quattrini di Saronno.

Classifica girone H: Cantello Belfortese 26 punti; Valcuviana 21; Faloppiese Olgiate Ronago 18; Union Vallelona, Città di Samarate 16; Cistellum, Accademia Verbano Caravate, Ispra, San Michele 15; Valceresio Audax, Calcio Bosto 14; Brebbia, CDG Veniano 13; Laveno Mombello 11; Tradate, Cedratese 9.

Seconda categoria

In Seconda categoria girone G Serenza-Gerenzanese alle 15; nel girone R Cogliatese-Novedrate, Dieffe-Cgds Misinto; nel girone V Ardor-Amor Sportiva, Azzurra Mozzate-Olgiate, Equipe Garibaldi-Busto 81, Vanzaghello-Pro Juventute.

Nel girone G la capolista Academy Bregnanese ha 25 punti, la Gerenzanese 14. Nel girone R guida la classifica il Cesano Maderno con 25 punti, mentre il Cgds Misinto è a quota 16 e la Cogliatese a 15.

Classifica girone V: Vanzaghello 22 punti; Union Villa Cassano 20; Arsaghese, Amor Sportiva 19; Pro Juventute Uboldo 18; Calcio Olgiate, Lonate Ceppino, Amici dello Sport 17; Legnanese 16; Ardor 15; San Marco 14; Azzurra Mozzate 13; Torino Club Marco Parolo 11; Equipe Garibaldi 10; Calcio San Giorgio 8; Busto 81 5.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

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