Comasco

ROVELLO PORRO – Una camminata per dire no alla violenza sulle donne, ricordare le vittime dei femminicidi e sensibilizzare la cittadinanza sul tema dei maltrattamenti. L’appuntamento è per oggi, domenica 29 novembre, con l’iniziativa promossa dall’associazione Genitori in gioco di Rovello Porro, in collaborazione con il Gs Rovello Porro e l’associazione artistico-culturale Helianto, con il patrocinio del Comune.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle 14.30 al centro civico di piazza A. Porro 19. Alle 15 è prevista la partenza della camminata, che si svilupperà lungo un percorso di circa tre chilometri all’interno del parco Lura. Alle 16 è previsto il rientro al centro civico, dove si terrà un momento di riflessione e commemorazione delle vittime di violenza e di femminicidio, con la lettura di brani a cura dell’associazione Helianto. Al termine dell’iniziativa sarà offerto un piccolo rinfresco dalla pasticceria Anna di Rovello Porro.

Gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare qualcosa di rosso, colore simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, adulti e bambini.

L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo: in questa eventualità il ritrovo sarà direttamente alle 15 al centro civico per il momento di riflessione, senza la camminata. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected].

(foto archivio: un evento contro la violenza alle donne, nella zona)

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