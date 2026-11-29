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SARONNO – A due giorni dall’apertura della prima casellina di “Cosa bolliva in pentola”, il calendario dell’Avvento de ilSaronno realizzato in collaborazione con la Società storica saronnese, vogliamo ricordare l’uomo e lo studioso che ha ispirato questa iniziativa: Vittorio Pini. Il suo lavoro di ricerca sulle tradizioni gastronomiche saronnesi, raccolto nel volume “Ol mangià di nost vécc”, ci accompagnerà fino a Natale. A tratteggiare la figura del maestro, nel ventesimo anniversario della sua scomparsa, è Beppe Nigro, presidente della Società storica saronnese, con un contributo che ne ripercorre la vita, gli interessi culturali e l’impegno per la città.

Vittorio Pini nacque a Saronno il 1° aprile 1924 e alla città rimase legato per tutta la vita. Maestro elementare, studioso e conferenziere, partecipò alla vita culturale saronnese occupandosi di storia locale, letteratura, arte e tradizioni popolari. La sua attività di ricerca e divulgazione si sviluppò prevalentemente nell’ambito degli interessi umanistici, con particolare attenzione alla storia e alla cultura del territorio. Morì il 10 maggio 2006, lasciando una produzione di studi e pubblicazioni che costituisce una testimonianza del suo lavoro.

L’insegnamento elementare rappresentò il principale ambito della sua attività professionale. Alla formazione delle giovani generazioni si collega la pubblicazione di Saronno mia, una monografia dedicata alla città, edita nel 1959 da un’antesignana Società Storica Saronnese e destinata ai ragazzi. Il volumetto proponeva un percorso attraverso la storia, i luoghi e le vicende di Saronno, con l’intento di avvicinare i più giovani alla conoscenza dell’ambiente in cui vivevano. L’opera si inseriva in una concezione dell’insegnamento nella quale la conoscenza della storia locale costituiva anche uno strumento di educazione civica.

La sua formazione e i suoi interessi erano prevalentemente umanistici. Letteratura, storia, arte e civiltà antiche rappresentavano i principali campi dei suoi approfondimenti. Tra questi, la civiltà greca occupava una posizione particolare, soprattutto per il significato attribuito alla libertà di pensiero, al confronto filosofico e all’autonomia individuale. In tale riferimento culturale si riconosceva anche il suo orientamento laico e indipendente, caratterizzato da una certa insofferenza verso dogmatismi e verità precostituite.

Questi orientamenti si manifestavano anche nella partecipazione alle questioni cittadine. Pini seguiva con attenzione le vicende di Saronno e interveniva pubblicamente quando riteneva necessario richiamare l’attenzione su problemi di interesse collettivo. Il confronto e la discussione facevano parte del suo modo di intendere la partecipazione alla vita culturale e civile della città. La sua ironia, talvolta pungente, accompagnava un atteggiamento critico nei confronti delle consuetudini e delle posizioni consolidate.

Un episodio significativo di questo impegno fu la mobilitazione per la salvaguardia dell’antica stazione di posta dei Morandi. Pini si oppose alla perdita dell’edificio, richiamando l’attenzione sul suo valore storico e architettonico anche attraverso il coinvolgimento della stampa nazionale. Il successivo recupero ha consentito di destinare la struttura a Biblioteca civica, mentre nell’area circostante è sorto il Teatro Giuditta Pasta. La vicenda costituisce un esempio concreto del suo interesse per la conservazione del patrimonio storico cittadino e per il recupero di edifici destinati a svolgere nuove funzioni nella vita pubblica.

Un altro filone importante della sua attività di ricerca riguardò Giuditta Pasta, la cantante lirica nata a Saronno e affermatasi sulla scena musicale internazionale. Pini fu tra coloro che contribuirono a riportarne la figura all’attenzione della città, promuovendone lo studio e la conoscenza. Il lavoro di ricerca e documentazione trovò una prima importante espressione nella mostra Giuditta Pasta: i suoi tempi e Saronno, allestita nel maggio 1977, della quale curò il catalogo. Negli anni successivi proseguì gli approfondimenti sulla cantante, soffermandosi in particolare sui soggiorni in Russia e sull’attività al Teatro La Fenice di Venezia. Queste ricerche contribuirono alla ricostruzione dei rapporti tra la biografia artistica della cantante e il contesto storico e culturale del suo tempo.

Alla divulgazione storica Pini dedicò anche una parte significativa della propria attività pubblica. Ten­ne conferenze presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, di cui era un convinto sostenitore, e fu invitato a intervenire anche dal Rotary locale. Gli argomenti trattati spaziavano dalla storia alla letteratura, dall’arte alle vicende di personaggi del passato. Le conferenze erano caratterizzate da un’esposizione vivace, nella quale i riferimenti storici e letterari si accompagnavano a osservazioni personali e a frequenti richiami alla realtà locale. La sua attività di conferenziere gli consentì di rivolgersi a pubblici diversi, al di fuori dei soli ambienti di studio e di ricerca.

Accanto alla storia politica e artistica, Pini si interessò alla cultura popolare, al dialetto, agli usi e ai costumi della civiltà contadina. In questo ambito si incontravano i suoi interessi antropologici e letterari, con una particolare attenzione ad Alessandro Manzoni, autore che considerava un interprete fondamentale della società lombarda. Nei Promessi Sposi apprezzava, oltre agli aspetti propriamente letterari, la rappresentazione dei rapporti sociali, dei linguaggi e delle consuetudini della società del tempo.

Da questi interessi nacque Ol mangià di nost vécc, sottotitolato L’umile poesia nella cucina saronnese. Il lavoro non si limitava alla raccolta di ricette tradizionali, ma affrontava la cucina come elemento della cultura materiale e della vita sociale della comunità. Ricette, espressioni dialettali, racconti e consuetudini alimentari venivano utilizzati per documentare aspetti della vita domestica e della civiltà contadina saronnese. La ricerca assumeva così una dimensione antropologica, ricostruendo attraverso le pratiche quotidiane le relazioni familiari, i ruoli sociali e le forme di trasmissione dei saperi.

Particolare attenzione era riservata alla «regiòra», la padrona di casa nella struttura della famiglia patriarcale. Pini ne descriveva la funzione nella conduzione domestica, nell’organizzazione della vita familiare e nella conservazione delle tradizioni. La figura della regiòra consentiva di mettere in evidenza il ruolo delle donne nell’economia e nell’organizzazione della famiglia contadina, un aspetto spesso poco considerato nelle ricostruzioni storiche incentrate prevalentemente sulle vicende pubbliche e istituzionali.

Gli opuscoli nei quali era originariamente articolata la ricerca furono successivamente riuniti in un unico volume dalla Società Storica Saronnese, allo scopo di conservarne l’organicità e garantirne una più agevole consultazione. La raccolta ha permesso di mantenere disponibile un insieme di testimonianze sulle consuetudini alimentari e sulla cultura domestica saronnese, aspetti della vita tradizionale progressivamente trasformati dai cambiamenti economici e sociali del secondo Novecento.

Gli interessi di Pini comprendevano inoltre la storia dell’arte, con studi e approfondimenti dedicati a Leonardo da Vinci e Bernardino Luini, e la ricostruzione di vicende legate a figure storiche come Cecilia Gallerani. La varietà degli argomenti affrontati testimonia un’attività di studio che si muoveva tra diversi ambiti disciplinari, dalla storia generale a quella locale, dalla storia dell’arte alla letteratura, fino alla documentazione delle tradizioni popolari.

Il contributo di Vittorio Pini alla cultura saronnese si colloca dunque in più ambiti: la ricerca storica, la divulgazione, la tutela del patrimonio architettonico e la documentazione delle tradizioni locali.

“Cosa bolliva in pentola” è il calendario dell’Avvento de ilSaronno: 25 appuntamenti, dal 1 al 25 dicembre, per riscoprire ricette, curiosità, parole dialettali e tradizioni della Saronno di una volta. Il progetto, realizzato in collaborazione con la Società storica saronnese, prende spunto dal libro “Ol mangià di nost vecc” di Vittorio Pini, a cui è dedicato questo omaggio nel ventesimo anniversario della sua scomparsa. A rendere possibile questo viaggio nella memoria gastronomica cittadina è il Panificio Busnelli, bottega artigiana storica attiva a Saronno dal 1972, che porta avanti la tradizione dell’arte bianca tra pane, focacce e dolci come i panettoni preparati con ingredienti di qualità e con la ricetta della tradizione. Concretizzando ogni giorno il proprio motto “Buono da sempre”.