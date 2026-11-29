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SARONNO – Area transennata e divieto di passaggio per gli studenti del liceo classico Legnani di via Volonterio. A far scattare il provvedimento precauzionale è stato il distacco di alcuni calcinacci dal rivestimento esterno dell’edificio scolastico, in corrispondenza dell’ingresso denominato “Scirocco”. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e non si registrano danni.

La dirigente scolastica Chiara Lanzani ha informato le famiglie e gli studenti dell’accaduto con una circolare, spiegando le ragioni delle limitazioni introdotte negli spazi esterni dell’istituto e invitando tutti a rispettare scrupolosamente le delimitazioni.

Della situazione è stata informata la Provincia, competente per l’edilizia scolastica degli istituti superiori, che ha assicurato alla dirigenza un rapido intervento per il ripristino del rivestimento e la messa in sicurezza delle zone interessate dal distacco.

In attesa dei lavori resta dunque interdetto l’accesso alle porzioni di area esterna delimitate. Particolare attenzione viene chiesta agli studenti negli spostamenti all’esterno dell’edificio scolastico, anche in considerazione dell’elevato numero di ragazzi che quotidianamente frequentano il liceo, che conta complessivamente circa 1.400 iscritti.