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SARONNO – Raccontare l’accoglienza attraverso le storie di chi ha aperto le porte della propria casa, trasformando un percorso difficile in un’esperienza di cura e sicurezza. È questo il filo conduttore dell’incontro in programma lunedì 30 novembre alle 21 nella Sala Nevera della Biblioteca civica Oriana Fallaci di Saronno, dedicato alla presentazione del libro TerreFerme. Famiglie che accolgono – Approdi che curano.

Il volume raccoglie storie contemporanee di accoglienza familiare di minorenni migranti: percorsi cominciati con lunghi cammini, desideri e speranze, ma attraversati anche da illusioni e delusioni. Esperienze che trovano in una famiglia disponibile ad accogliere una possibilità concreta di cura, protezione e stabilità.

La serata darà spazio anche alla testimonianza diretta di una famiglia affidataria, che racconterà la propria esperienza di accoglienza e il significato di aprire la propria casa a chi ha bisogno di trovare un nuovo punto di riferimento. L’appuntamento è il secondo incontro dedicato al tema dell’affido e dell’accoglienza, a cura della “Carovana – famiglie accoglienti in movimento” e di Comin, con il patrocinio della Città di Saronno.

Per informazioni è possibile scrivere agli indirizzi [email protected] e [email protected] oppure contattare il numero 392 453 5914.

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