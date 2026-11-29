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SARONNO – Il caso delle infiltrazioni d’acqua alla stazione ferroviaria di Saronno centro è approdato in Regione Lombardia. Nei giorni scorsi Andrea Mazzucotelli, portavoce del Comitato viaggiatori del nodo di Saronno, ha sollevato la questione durante la conferenza del Trasporto pubblico locale, a Milano, richiamando l’attenzione sulle condizioni delle pensiline e sui disagi che si ripetono a ogni ondata di maltempo. «Segnalando la problematica all’ente ferroviario, con stupore abbiamo scoperto che c’è ancora chi non era informato della questione» ha riferito Mazzucotelli.

Le infiltrazioni interessano diverse banchine dello scalo di piazza Cadorna, dal primo binario sino al settimo, quello utilizzato dal Malpensa express. In occasione delle precipitazioni più intense l’acqua raggiunge anche i sottopassi pedonali, rendendo scivolose le scale.

Regione Lombardia ha stanziato circa 45 milioni di euro per il riassetto del comparto ferroviario saronnese, ma al momento i cantieri riguardano la zona delle officine tra via Diaz e via Don Griffanti, mentre non sono ancora note le tempistiche degli interventi in stazione.

Al tavolo regionale il Comitato viaggiatori ha riproposto anche il problema delle scale mobili: quella del binario 7 si è nuovamente fermata dopo essere tornata in funzione per un breve periodo, mentre per quella a servizio dei binari 5 e 6 il termine dei lavori è stato posticipato a fine anno. «Intanto noi utenti continuiamo a bagnarci» ha rimarcato Mazzucotelli, manifestando preoccupazione in vista della stagione invernale e sollecitando attenzione per problematiche segnalate ormai da tempo.

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