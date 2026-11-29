Città

VARESE /SARONNO – Ci saranno anche due rappresentanti di Saronno alla tavola rotonda dedicata al rispetto, alla legalità e alla non violenza nelle scuole: Raffaele Di Francisca, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese, e Giuliana Paterniti Bardi, presidente provinciale Aimc (Associazione italiana maestri cattolici). Entrambi insegnanti di religione, porteranno il proprio contributo a un momento di confronto che coinvolgerà associazioni, istituzioni e rappresentanti del mondo scolastico.

“Insieme per una scuola che educa al rispetto, alla legalità e alla non violenza”. Non è soltanto il titolo scelto per l’iniziativa, ma il manifesto concreto di una comunità che decide di fare fronte comune davanti a un’emergenza educativa e sociale sempre più urgente: la tutela della dignità, della sicurezza e del ruolo di chi lavora ogni giorno all’interno delle istituzioni scolastiche.

In occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico, il Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese e l’Associazione nazionale carabinieri – Sezione di Varese, in collaborazione con l’Ufficio scolastico territoriale di Varese, promuovono un’importante tavola rotonda dal titolo “Violenza verso il personale scolastico: un’occasione di dialogo e riflessione per promuovere il rispetto, la cultura dell’ascolto e la prevenzione di ogni forma di violenza nei confronti di chi opera quotidianamente nella scuola”.

L’appuntamento si terrà sabato 5 dicembre 2026, dalle 10 alle 13, presso la sede Anc (Associazione nazionale carabinieri) in via Romagnosi 9 a Varese.

La forza della condivisione come ingrediente fondamentale

Il valore autentico e la straordinaria potenza di questo evento risiedono nella convergenza corale di numerose realtà associative, professionali e istituzionali che hanno scelto di unire competenze, sensibilità ed esperienze diverse per un unico obiettivo condiviso. Quando si lavora insieme per il bene comune, la condivisione diventa l’ingrediente fondamentale e imprescindibile di ogni intervento efficace: nessuna componente della comunità educante può infatti affrontare da sola sfide così complesse. Solo ricostruendo un’alleanza solida e reciproca tra scuola, famiglia, forze dell’ordine, professionisti della relazione d’aiuto, mondo associativo e informazione è possibile trasformare il disagio in ascolto, il conflitto in dialogo e la fragilità in responsabilità collettiva.

Il programma e i protagonisti del confronto

I lavori saranno introdotti da Raffaele Pier Luca Di Francisca, presidente del Forum delle Associazioni Familiari della Provincia di Varese, e moderati da Roberto Leonardi, presidente dell’Associazione nazionale carabinieri – Sezione di Varese.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre letto il messaggio inviato da don Andrea Gariboldi, responsabile del Servizio per l’insegnamento della religione cattolica dell’Arcidiocesi di Milano, a testimonianza di un’attenzione pastorale ed educativa condivisa.

A dar vita al dibattito sarà un ampio e qualificato tavolo di relatori, espressione viva del tessuto associativo e scolastico territoriale e nazionale:

Giovanni Gianbattista – Direttivo nazionale Forum Associazioni Familiari;

Giuseppa Cichello – animatrice Circolo Laudato Si’ Vergiate;

Luisa Cortese – referente territoriale Stati Generali delle Donne;

Lino Fignelli – coordinatore Famiglie Nuove Varese;

Maria Rosaria Infante – psicologa;

Anna Laghi – Presidente SiCura Insieme Aps;

Maria Chiara Moneta – pedagogista – Anpe e Incoge;

Giuliana Paterniti Bardi – presidente provinciale Aimc Varese;

Filippo Tomasello – docente in comando Uciim nazionale;

Ingrid Zanier – presidente Agesc Varese;

Sara Racalbuto – presidente SiCura Centro Antiviolenza;

Diego Palma – direttore de “La Voce della Scuola”.

Partecipazione in presenza e diretta streaming nazionale

L’iniziativa è rivolta alle associazioni, ai rappresentanti del mondo della scuola e a tutta la cittadinanza. L’ingresso in sala è libero, con pre-registrazione obbligatoria effettuabile tramite il Qr code presente sulla locandina ufficiale dell’evento.

Per consentire la più ampia partecipazione anche al di fuori del territorio provinciale e raggiungere dirigenti scolastici, docenti, famiglie e cittadini in tutta Italia, l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Uciim Media.

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