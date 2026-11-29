Cronaca

SOLARO – Operazione antidroga dei carabinieri della stazione di Solaro nella mattinata di venerdì 27 novembre. Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti e avere opposto resistenza ai militari durante il controllo. L’intervento è scattato in seguito a una segnalazione che ha portato i carabinieri in una zona boschiva del territorio comunale. Qui i militari hanno individuato un cittadino extracomunitario, risultato irregolare sul territorio nazionale e con numerosi precedenti penali.

Nel corso degli accertamenti l’uomo è stato trovato in possesso di un consistente quantitativo di droga e di denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Sia le sostanze stupefacenti sia il denaro sono stati sequestrati. Momenti di tensione si sono registrati durante l’intervento, quando l’uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha opposto una violenta resistenza ai carabinieri. I militari sono comunque riusciti a bloccarlo e a procedere al suo arresto.

L’operazione si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive del territorio, dove proseguono i controlli delle forze dell’ordine.

(foto archivio)

29112026