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SARONNO – Una revisione dello statuto o un cambiamento della natura stessa della fondazione: sono le due ipotesi sul tavolo per il futuro del teatro Giuditta Pasta. Se negli ultimi mesi il tema della situazione economica del teatro cittadino, a lungo al centro del confronto politico saronnese, è progressivamente scomparso dal dibattito pubblico, sul fronte amministrativo sono in corso valutazioni destinate a incidere sulla governance della fondazione e sui suoi rapporti con il Comune.

A fare il punto è stato, l’ormai ex assessore al Bilancio Mattia Cattaneo durante la seduta del consiglio comunale dello scorso 29 ottobre, in occasione dell’approvazione del bilancio consolidato 2025. Un passaggio che, a distanza di un mese, merita attenzione anche alla luce delle tempistiche prospettate dall’esponente della giunta.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale, già annunciato lo scorso anno, resta quello di inserire la Fondazione Giuditta Pasta nel Gruppo amministrazione pubblica (Gap) del Comune di Saronno.

“L’attività è in corso, gli uffici hanno sostanzialmente prospettato quelle che sono le due ipotesi di soluzione che quindi il consiglio di amministrazione del teatro e la giunta devono valutare” ha spiegato l’assessore.

La prima strada prevede una revisione dello statuto attuale, che definisca in maniera più esplicita la natura del controllo esercitato dal Comune di Saronno sulla fondazione. La seconda, più strutturale, contempla il passaggio da fondazione tradizionale a fondazione di partecipazione, un modello che può consentire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti pubblici e privati.

“In ogni caso, quale che sia la scelta che a breve sarà fatta, l’obiettivo finale che era stato dichiarato l’anno scorso, e cioè l’inserimento della fondazione nel Gap, è confermato e quindi sarà attuato a breve.”

L’assessore ha però precisato che l’ingresso nel Gruppo amministrazione pubblica non comporterà automaticamente l’inserimento dei conti del teatro nel bilancio consolidato del Comune. Quest’ultimo passaggio dipenderà anche dai parametri economici previsti dalla normativa.

Sul tema è intervenuto anche il consigliere comunale Silvio Barosso (Insieme per Crescere), che ha sottolineato l’importanza dell’operazione sul fronte della trasparenza: “Esprimiamo anche il nostro auspicio che quanto più presto ci sia l’opportunità di inserire nel Gap il bilancio del teatro Giuditta Pasta e, previste le regole, comunque ne auspichiamo il consolidamento, giusto per un approccio sempre più trasparente.”

Resta dunque da capire quale delle due strade sarà scelta dalla giunta e dal consiglio di amministrazione del teatro, con quali tempistiche e quali ricadute concrete sulla gestione della struttura culturale cittadina. Nel corso della seduta del 29 ottobre non sono stati invece forniti aggiornamenti puntuali né sulla situazione economica della fondazione né sui risultati dell’ultima stagione teatrale. Elementi che erano stati al centro di precedenti confronti in consiglio comunale, quando una forza politica di maggioranza aveva dichiarato di attendere proprio i dati della stagione per approfondire l’analisi della situazione del teatro e formulare le proprie valutazioni.

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