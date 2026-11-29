Politica

VARESE – Sono 3 le strutture della provincia di Varese premiate oggi, sulle 71 nuove realtà riconosciute da Regione Lombardia. Con le 109 della prima edizione, nel 2024, salgono a 180 i riconoscimenti complessivi. Il premio valorizza le attività che vantano almeno cinquant’anni di continuità della gestione o dell’insegna.

“La promozione della Lombardia passa anche dalla conoscenza delle imprese che ne hanno accompagnato lo sviluppo turistico. Vogliamo che queste strutture siano sempre più riconoscibili e che la loro storia diventi un elemento utile per scegliere una destinazione. È un modo per valorizzare il lavoro degli operatori e ampliare le occasioni con cui i visitatori possono scoprire il territorio”, dichiara l’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari.

“Ranco, Casorate Sempione e Leggiuno raccontano tre esperienze di ospitalità profondamente legate alle caratteristiche del Varesotto. Sono attività che meritano attenzione per la continuità del servizio e per il contributo all’economia locale”: lo dichiara Romana Dell’Erba, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, in occasione della cerimonia di premiazione delle strutture ricettive storiche e di qualità svoltasi oggi in Sala Biagi a Palazzo Lombardia, alla presenza dell’assessore regionale Debora Massari.

“Occorre mettere a sistema la qualità della ricettività e la straordinaria attrattività del Varesotto, dai laghi ai percorsi naturalistici, dalle ville storiche ai tesori artistici e monumentali. Un’offerta turistica integrata permette di far scoprire la storia e l’identità delle comunità locali, valorizzando anche i piccoli centri e le loro attività economiche”.

“Un plauso agli imprenditori premiati e all’assessore Debora Massari per un’iniziativa che valorizza il lavoro di generazioni di operatori. Dare visibilità a queste realtà significa anche promuovere i nostri territori e creare nuove opportunità per l’economia locale”.

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