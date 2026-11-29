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VENEGONO SUPERIORE – Buona partecipazione di cittadini ai primi due incontri informativi dedicati all’introduzione della raccolta puntuale dei rifiuti, che si sono svolti giovedì 26 novembre. L’iniziativa è stata promossa per illustrare alla popolazione le novità che entreranno in vigore dal primo gennaio 2027, con particolare riferimento alle modalità di conferimento del rifiuto secco indifferenziato.

Agli appuntamenti hanno partecipato il sindaco Walter Fabiano Lorenzin e gli assessori Fabio Vanerio, Lelia Mazzotta Natale e Filomena Chiariello. In rappresentanza di Agesp Ambiente per il Territorio erano presenti il presidente Francesco Giovanni Iadonisi, il direttore generale Gianfranco Carraro e la responsabile del settore Igiene ambientale Claudia Colombo.

Nel corso degli incontri sono state illustrate le modalità di distribuzione e di utilizzo dei nuovi sacchi azzurri dotati di tag Rfid, un dispositivo che consente l’identificazione elettronica dei sacchi destinati alla raccolta del rifiuto secco indifferenziato. Al termine della presentazione è stato lasciato spazio alle domande dei cittadini, con chiarimenti sulle novità del servizio e sulle modalità operative del nuovo sistema di raccolta. Per quanti non avessero potuto partecipare ai primi appuntamenti, sono già in programma altri due incontri informativi. Si terranno martedì 1 dicembre, rispettivamente alle 17 e alle 21, sempre nella sala consiliare del municipio di Venegono Superiore, in piazza Mauceri 12.

L’amministrazione comunale ha ringraziato i cittadini intervenuti per la partecipazione e per il contributo al confronto in vista dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti.

(foto: un momento dell’ultimo incontro)

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